Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

В Украине сейчас более 200 важных объектов находятся под российской оккупацией и могут быть потенциально опасными.
"На сегодняшний день 202 объекта, которые находятся под российской оккупацией и являются потенциально опасными, являются ключевыми, там, где они могут нанести нам вред. Нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей страны от этих террористов. Мы обязательно освободим нашу страну включительно с Крымом. Сейчас будут такие решающие месяц-два-три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов", - об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.
ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.
ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.
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