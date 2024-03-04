Сценарий уничтожения флота РФ: Умеров назвал, что срочно нужно ВСУ

Рустем Умеров провел разговор с министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом.

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Рустем Умеров / колаж: Главред, фото: УНІАН

Украине необходимо увеличить использование беспилотников для масштабирования успехов по уничтожению российского флота, заявил министр обороны Рустем Умеров.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Грантом Шеппсом и командующим Вооруженными силами адмиралом Энтони Радакином, написал глава МОУ в Facebook.

"Обсудили возможности реализации в рамках Коалиции по развитию морских возможностей. Мы должны масштабировать успехи Украины в уничтожении российского флота. Поэтому нам нужно увеличить использование беспилотников в Украине", – написал Умеров. видео дня

Он также отметил, что в разговоре принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, проинформировавший британских коллег об оперативной обстановке и неотложных нуждах армии.

Кроме того, министр поблагодарил Великобританию за выделение 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Удары по российским кораблям

Напомним, ГУР вместе с Силами безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль"Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль"Новочеркасск".

Как сообщал Главред, ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Российский корабль "Ивановец" получил повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонул.

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