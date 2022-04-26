Тука назвал единственный путь для завершения войны в Украине

В составе российской делегации люди, которые "никто и зовут их никак", считает Тука / Reuters

Нынешний формат переговорных групп Украины и России по сути является аналогом Трехсторонней контактной группы, о которой сейчас почти забыли. При этом временное перемирие может очень быстро превратиться в Минск-3 – абсолютно невыгодные для Украины условия.

В целом, перемирие между Украиной и Россией будет кратковременным эпизодом между волнами эскалации, считает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Если говорить о российском составе делегации, то там вообще люди, которые "никто и зовут их никак". Они не имеют никакого отношения к принятию решений. Возможно, они носители директив, которые им дают на переговоры, а может, ничего не дают", - сказал Тука в интервью изданию Obozrevatel.

"С другой стороны, мы также наблюдаем снижение уровня переговорщиков. Поэтому нет надежды, что с этими переговорщиками можно чего-то достичь в контексте урегулирования этого конфликта", - добавил он.

По словам Туки, на сегодняшний день решение лежит на поле боя.

"Чем быстрее Украина получит достаточное количество вооружений, чем мощнее будет поток поддержки – финансовой, экономической, политической, дипломатической – со стороны Запада, чем быстрее Запад поймет, что Украина не может проиграть в этой войне, потому что это вопрос не только Украины, но и европейской безопасности – тем скорее произойдет мирное урегулирование этого конфликта", - отметил он.

Тука добавил: "Единственный путь разрешения этого конфликта – это сначала стратегическое военное поражение России, а затем стратегическое поражение российского режима как такового".

Переговоры России Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украина выйдет из любых переговоров в РФ".

Переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения - единственный выход для России. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, сейчас переговоры Украины и России продолжаются, но находятся не в активной фазе. Все надеются на военный результат.

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