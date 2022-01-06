Ударят по финсектору: Британия пригрозила Кремлю новыми санкциями в случае вторжения в Украину

Великобритания пригрозила Кремлю новыми санкциями в случае вторжения в Украину / УНИАН

Великобритания предупредила Кремль, что она вместе с западными партнерами разрабатывает серьезные санкции против финансового сектора России и применит их, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс во время выступления в парламенте, пишет Reuters.

Трасс подчеркнула, что Россия пытается представить Украину угрозой, чтобы оправдать свои агрессивные действия.

"Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы свергнуть своих демократических соседей. Они ложно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда было оборонительным союзом", – отметила Трасс.

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Она подчеркнула, что дальнейшие агрессивные действия России в отношении Украины повлекут за собой введение скоординированных санкций, которые сильно ударят по интересам и экономике России.

"Британия работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры, нацеленные на российский финансовый сектор и частных лиц", – сказала министр иностранных дел Великобритании.

Трасс отметила, что очень важно, чтобы Североатлантический альянс "объединился в противодействии угрожающему поведению России". Также она добавила, что посетит Киев в конце этого месяца.

Напомним, в пятницу, 7 января, состоится внеочередное заседание руководителей МИД стран-членов НАТО. Североатлантический альянс созвал экстренную встречу, чтобы обсудить российскую угрозу и безопасность Европы.

Также Североатлантический альянс проведет заседание Комиссии Украина-НАТО в понедельник, 10 января – за два дня до проведения переговоров с Россией по Украине и безопасности в Европе.

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