"Потеря путинского триллиона": политолог объяснил, почему в Кремле боятся "адских" санкций США

В Кремле боятся "адских" санкций США, считает Пионтковский / Reuters

Кремль очень пугают анонсированные санкции США за вторжение в Украину. Особенно болезненными они могут стать для российской верхушки. Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, речь идет об аресте так называемого путинского триллиона – денег, которые принадлежат самому президенту РФ Владимиру Путину и его близкому окружению, но которые находятся в юрисдикции Соединенных Штатов.

"Так называемые "адские санкции", которыми грозятся, они проговаривались много раз. Это действительно серьезный удар, полностью подрывающий экономику России. Нефтяное и газовое эмбарго, при котором вопрос закрытия Северного потока-2 становится мелким пунктом", - сказал Пионтковский в эфире телеканала Украина 24.

Политолог отметил, что ведется напряженная борьба между Вашингтоном и Москвой, в центре которой оказалась Украина. И в этом противостоянии у Путина есть поддержка в самой администрации Байдена.

"Это группа "Путин-ферштейн", как я ее называю, главный в которой помощник президента по безопасности Салливан (помощник руководителя администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан, - ред.)", – сказал Пионтковский.

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По словам Пионтковского, с помощью Салливана "Путину из Байдена удается вытянуть клещами" некие политические "дивиденды".

"Я считаю большим промежуточным успехом Путина видеоконференцию, где он опять вырвал из Байдена поддержку Минских соглашений и особого статуса ОРДЛО. Второе – Байден охотно отреагировал, что через несколько дней будет собран саммит НАТО, чтобы обсудить опасения Москвы", – отметил российский эксперт.

При этом, по его словам, на стороне Украины находятся госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Остин Ллойд.

"В целом я оптимист, несмотря на кремлевскую агентуру влияния, в окружении Байдена, я думаю, линия твердой поддержки Украины восторжествует в Вашингтоне", – резюмировал Пионтковский.

Как сообщал Главред, 27 декабря вице-президент США Камала Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями в случае вторжения российских войск в Украину.

"Мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее", - сказала вице-президент США.

28 декабря стало известно, что 10 января 2022 года должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

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