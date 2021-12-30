Украина ударит санкциями по судьям в Крыму и строителям Керченского моста - Данилов

Против строителей Крымского моста решили ввести санкции / Reuters

Против лиц и организаций, участвовавших в строительстве Крымского моста, предложили ввести санкции.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в ходе брифинга по итогам заседания Совбеза.

По его словам, с таким предложением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Он внес на заседание СНБО предложение о санкциях за строительство Крымского моста. В частности, против компаний, которые участвовали в его постройке.

Кроме того, в ходе заседания СНБО также рассматривался вопрос введения санкций против лиц, осуществляющих судопроизводство в оккупированном Россией Крыму.

"Рассмотрели вопрос о применении персональных ограничительных мер в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляли, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство в отношении граждан нашего государства, и против компаний, непосредственно принимавших участие в строительстве Керченского моста…", - отметил он.

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Данилов уточнил, что речь идет не только о российских, но и об иностранных компаниях.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.

Как подчеркнул он на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника, введение новых ограничительных мер против РФ необходимо для недопущения усиления эскалации с ее стороны.

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