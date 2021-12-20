"Чтобы мысли не было о эскалации": Зеленский предложил ударить по РФ новыми санкциями

Украина призвала усилить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.

Как подчеркнул он на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника, введение новых ограничительных мер против РФ необходимо для недопущения усиления эскалации с ее стороны.

"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такая, что не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину – то мы потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно? ", - заявил Зеленский.

Он привел пример кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой, отметив, при этом, что страны Европейского Союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси".

"Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларусь, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной", - добавил президент Украины.

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Ранее сообщалось о том, что ФРГ, Франция, Италия и Испания пока не готовы поддержать процедуру ускоренного обсуждения санкций против России в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

Европа рассматривает варианты остановки мероприятий, связанных с предстоящим запуском газопровода Северный поток-2 и отключение российских банков от системы финансирования Запада.

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