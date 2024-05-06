УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Улица уничтожена одним ударом: РФ впервые применила в Украине сверхмощное оружие

Юрий Берендий
6 мая 2024, 10:18
2484
В полиции Харьковщины отметили, что российские оккупанты впервые атаковали территорию Украины с применением сверхмощных авиабомб ФАБ 1500.
Улица уничтожена одним ударом: РФ впервые применила в Украине сверхмощное оружие
РФ впервые ударила по Украине ФАБ 1500 / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов

5 мая российские оккупационные войска нанесли мощный удар по Харьковщине. Целью вражеской атаки стало село с. Моначиновка Купянского района. Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Телеграмме.

По его словам, в результате удара по населенному пункту с применением управляемой авиабомбы повреждены по меньшей мере 15 жилых домов.

"Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина", - написал глава Харьковской ОГА.

видео дня

В то же время, руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в своем Facebook отметил, что российские оккупанты впервые применили для ударов по территории Украины авиабомбу ФАБ 1500.

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны", - написал он.

  • Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района
    Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района Фото: руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов
  • Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района
    Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района Фото: руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов
  • Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района
    Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района Фото: руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов

Болвинов добавил, что в этом населенном пункте не было никаких военных объектов и военнослужащих в целом, а население села составляло не более сотни жителей.

"ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые. Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара", - указывает он.

Полицейский отметил, что несмотря на сильную атаку, жители Моначиновки сразу же начали помогать полиции.

"Каждый прежде всего думает о том, как помочь своим сожителям в трудную минуту, фиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", - резюмировал он.

Что такое ФАБ?

Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Удары по территории Украины - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 мая Россия атаковала Сумщину с применением 13 БпЛА типа "Шахед". Благодаря боевой работе противовоздушной обороны было уничтожено 12 ударных БПЛА. Позже в Сумской областной военной администрации добавили, что в результате российского обстрела были обесточены 3 района Сумской области: Сумской, Роменский и Ахтырский.

Военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможной угрозе нового массированного удара российских оккупантов по Украине, связывая это с возможным новым наступлением страны-агрессора.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты возобновили тактику массированных ракетных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры в Украине, причем это происходит не во время отопительного сезона, а в условно теплое время года. Это изменение стратегии может быть связано с политической и экономической ситуацией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы
Реклама

Главное за день

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

12:10 Мир
Путин пошел на ядерный шантаж: грозит Западу ударами с воздуха и с моря

Путин пошел на ядерный шантаж: грозит Западу ударами с воздуха и с моря

11:30 Мир
Поможет оттеснить РФ: Шмыгаль назвал условие переброски западных войск в Украину

Поможет оттеснить РФ: Шмыгаль назвал условие переброски западных войск в Украину

10:46 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает 100239

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ 15759

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим 15337

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 мая: Стрельцам - романтика, Ракам - экстрим

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода 9684

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

Последние новости

12:10

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

11:48

Киевлян предупредили об опасности: на город надвигается гроза

11:43

Церковный праздник 7 мая: что категорически запрещено делать в Светлый вторник

11:30

Путин пошел на ядерный шантаж: грозит Западу ударами с воздуха и с моря

11:27

Чувствуют себя свободно: астролог назвала знак зодиака, что изменяет чаще всего

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
11:25

Что никогда не нужно делать во время кошения газона: садовод назвал главные ошибки

10:48

Обманываю ее: Лорак призналась, как поступила с дочерью и чуть не потеряла сознание

10:46

Поможет оттеснить РФ: Шмыгаль назвал условие переброски западных войск в Украину

10:29

Морской дрон ГУР поразил российский катер в оккупированном КрымуВидео

Реклама
10:18

Улица уничтожена одним ударом: РФ впервые применила в Украине сверхмощное оружиеФото

10:07

Больше никаких мозолей: что делать, если натирает обувь

09:44

Крутят, как захотят: 4 знака зодиака, которые считаются величайшими манипуляторами

09:35

Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

09:28

Штаты могут вмешаться в конфликт, если Украина "падет" - конгрессмен США

09:25

Катя Осадчая поделилась теплыми фото со своими сыновьями

09:03

РФ нанесла массированный удар по Сумах: 3 района области остались без света

09:00

Наступление под Купянском и "мечты" о Харькове: какие планы у России в регионе

08:48

Байден может сняться с выборов в США: в Spiegel узнали, кто его заменит

08:47

Гороскоп на завтра 7 мая: Девам - безумная удача, Близнецам - откровенный разговор

08:24

Контрнаступление ВСУ в 2025 году: в США назвали главную задачу для Украины

Реклама
08:10

Почему Украина не воспользовалась уголовным правом против Путина?мнение

07:51

РФ формирует войска для наступления на Харьков: в ISW оценили риски

07:11

Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

07:10

Только люди с орлиным зрением найдут кота за 7 секунд: загадка, с которой справится не каждый

06:10

Как РФ готовит диверсии в Европе и чего ожидатьмнение

05:10

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

03:03

Россия готовит новый прорыв на фронте: в ВСУ рассказали, какие города под угрозой

02:40

Дебош, драки и вспышки гнева: что бывший муж Бритни Спирс думает про ее выходки

02:10

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

01:20

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом

05 мая, воскресенье
23:44

Новое контрнаступление ВСУ: в Сухопутных войсках назвали ключевое условие

23:41

Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

22:40

РФ нацелилась на захват двух областей и собирает 120-тысячное войско – генерал

22:35

Jerry Heil и alyona alyona с крашанками зажгли на открытии Евровидения-2024Видео

21:53

Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

21:24

Удары на 100 километров: Rheinmetall передаст Украине дальнобойные снаряды

20:40

Нас ждет кровавое лето 2024?мнение

20:36

"Прилет" на Полтавщине: оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

20:31

Представитель Германии на Евровидении-2024 предложил вернуть на конкурс Россию

20:25

РФ взорвала Славянскую ТЭС: оккупанты ударили пятью ракетами, есть разрушения

Реклама
19:26

"Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки

19:20

В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

19:04

Умер звезда "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

18:53

В Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой

18:30

Бойня на юге: мобилизованный в армию РФ "народный мститель" расстрелял россиян

18:08

Что нельзя мыть содой: 4 предмета, которые будут безвозвратно испорчены от такого мытья

17:47

Лукашенко на Пасху "распевал" о "воссоединении" с украинцами

17:15

"Всего минус 30 человек": полицейская из Одессы попала в скандал на Пасху

16:19

Ежедневно до 150 человек не выпускают из Украины: граждан ждут новые правила выезда

16:14

РФ собирает 120-тысячный "кулак": генерал-разведчик раскрыл направление штурма

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять