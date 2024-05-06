Улица уничтожена одним ударом: РФ впервые применила в Украине сверхмощное оружие

В полиции Харьковщины отметили, что российские оккупанты впервые атаковали территорию Украины с применением сверхмощных авиабомб ФАБ 1500.

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РФ впервые ударила по Украине ФАБ 1500 / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов

5 мая российские оккупационные войска нанесли мощный удар по Харьковщине. Целью вражеской атаки стало село с. Моначиновка Купянского района. Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Телеграмме.

По его словам, в результате удара по населенному пункту с применением управляемой авиабомбы повреждены по меньшей мере 15 жилых домов.

"Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина", - написал глава Харьковской ОГА. видео дня

В то же время, руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в своем Facebook отметил, что российские оккупанты впервые применили для ударов по территории Украины авиабомбу ФАБ 1500.

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие - фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны", - написал он.

Болвинов добавил, что в этом населенном пункте не было никаких военных объектов и военнослужащих в целом, а население села составляло не более сотни жителей.

"ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые. Единственное, чего они смогли достичь, - разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара", - указывает он.

Полицейский отметил, что несмотря на сильную атаку, жители Моначиновки сразу же начали помогать полиции.

"Каждый прежде всего думает о том, как помочь своим сожителям в трудную минуту, фиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", - резюмировал он.

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Удары по территории Украины - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 мая Россия атаковала Сумщину с применением 13 БпЛА типа "Шахед". Благодаря боевой работе противовоздушной обороны было уничтожено 12 ударных БПЛА. Позже в Сумской областной военной администрации добавили, что в результате российского обстрела были обесточены 3 района Сумской области: Сумской, Роменский и Ахтырский.

Военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможной угрозе нового массированного удара российских оккупантов по Украине, связывая это с возможным новым наступлением страны-агрессора.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты возобновили тактику массированных ракетных ударов по объектам критической и энергетической инфраструктуры в Украине, причем это происходит не во время отопительного сезона, а в условно теплое время года. Это изменение стратегии может быть связано с политической и экономической ситуацией.

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