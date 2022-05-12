Устроили "фейерверки": ВСУ показали, как они мастерски разгромили позиции врага

ВСУ мастерски уничтожили вражескую технику / скриншот видео

Украинские военнослужащие мастерски разгромили позиции оккупантов, сбросив на них боеприпасы с беспилотника.

Результаты мастер-класса показали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Украинские морпехи попали точно в цель, устроив для оккупантов "фейерверки". Российская техника, которая, по мнению армии РФ, была хорошо спрятана от ВСУ, сразу же вспыхнула.

"Можно вечно смотреть на то, как "Барсуки" в лоскуты рвут жабогадюк! Так вот вам еще вкусностей!"- говорится в посте.

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Как ВСУ уничтожают "вторую армию мира"

Напомним, украинские военные в Донецкой и Луганской областях уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, им удалось сбить российский вертолет Ми-24.

10 мая украинские десантники мастерски сбили российский ударный вертолет Ми-24 "Крокодил". Защитники сбили вертолет с ПЗРК Stinger, после чего он загорелся и упал. Этот вертолет стал юбилейным на счету 80-й десантно-штурмовой бригады.

На этом украинцы не остановились и уже вчера, 11 мая, они уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" из гаубиц М777А2. Кстати, это оружие Украине передала Америка.

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