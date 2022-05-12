Устроили "фейерверки": ВСУ показали, как они мастерски разгромили позиции врага

Украинские военнослужащие с беспилотника сбросили боеприпасы на позиции российских оккупантов.
Украинские военнослужащие мастерски разгромили позиции оккупантов, сбросив на них боеприпасы с беспилотника.
Результаты мастер-класса показали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.
Украинские морпехи попали точно в цель, устроив для оккупантов "фейерверки". Российская техника, которая, по мнению армии РФ, была хорошо спрятана от ВСУ, сразу же вспыхнула.
"Можно вечно смотреть на то, как "Барсуки" в лоскуты рвут жабогадюк! Так вот вам еще вкусностей!"- говорится в посте.
Читайте такжеУничтожили взвод оккупантов: на Харьковщине ВСУ хитростью усыпили бдительность врага и разгромили его
Как ВСУ уничтожают "вторую армию мира"
Напомним, украинские военные в Донецкой и Луганской областях уничтожили 4 БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, им удалось сбить российский вертолет Ми-24.
10 мая украинские десантники мастерски сбили российский ударный вертолет Ми-24 "Крокодил". Защитники сбили вертолет с ПЗРК Stinger, после чего он загорелся и упал. Этот вертолет стал юбилейным на счету 80-й десантно-штурмовой бригады.
На этом украинцы не остановились и уже вчера, 11 мая, они уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" из гаубиц М777А2. Кстати, это оружие Украине передала Америка.
Другие новости:
- ВСУ уничтожили "боевого бурята" - чемпиона по танковому биатлону
- Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врага
- Удар гранатомета - танк оккупанта уничтожен: ВСУ под Харьковом разбили "гордость" РФ Т-90М Прорыв