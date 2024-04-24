В Николаеве взорвалось неизвестное устройство: пострадали 5 спасателей

Пять спасателей пострадали в результате повторного взрыва.

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Пять спасателей пострадали во время тушения пожара / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В среду, 24 апреля, в Николаеве взорвалось неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва загорелись несколько автомобилей, а тогда произошел второй взрыв. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня вечером произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, из-за чего загорелись машины", - говорится в сообщении.

После взрыва пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия, чтобы потушить огонь. Однако, во время тушения пожара, произошел второй взрыв, в результате которого пострадали пять спасателей. На месте происшествия им оказали первую помощь. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

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"Взрыв не связан с вражеским прилетом, чрезвычайные происшествия происходили, как до полномасштабного вторжения, так происходят и сейчас", - отметил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Взрывы в РФ - последние атаки Украины

Напомним, 24 апреля ВСУ успешно поразили место дислокации российских оккупантов в захваченном Мариуполе, вызвав ряд мощных взрывов в городе. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, до десятка взрывов прогремело в районе села Бабах-Тарама, где, по информации местных, располагались российские офицеры. После точных попаданий "толстых ракет" (так россияне называют Storm Shadow), российские войска начали немедленно перемещать свои подразделения с территории ферм и складов в лесополосы.

Также ночью 24 апреля на территории России прогремели взрывы в результате атаки ударных беспилотников. В Смоленской области загорелась нефтебаза, причем возгорание произошло на топливно-энергетических объектах в двух разных районах области.

Позже стало известно, что в ночь на 24 апреля в Смоленской области России дроны Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы, где хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. На этих нефтебазах хранилось значительное количество топлива, которое служило логистическим обеспечением российской армии. После взрывов и пожара персонал был эвакуирован с территории.

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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