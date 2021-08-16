В столичном кафе женщина отбила посетителю внутренние органы

Женщина жестоко избила мужчину / НПУ

В Киеве на Оболони клиентка кафе отбила мужчине, который сидел за соседним столиком, внутренние органы. Женщина устроила такую драку, что мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили в главке полиции, инцидент случился в понедельник, 16 августа.

"Правоохранители установили, что в кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударила кулаком одного из парней по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - рассказали в полиции.

Копы, прибывшие на место преступления, задержали женщину и сообщили ей о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Оказалось, что до полусмерти мужчину избила 39-летняя уроженка Полтавской области. На данный момент суд взял женщину под круглосуточный домашний арест. Если вину докажут, то полтавчанке грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве двое братьев до смерти избили бездомного. Они набросились на мужчину с кулаками, а потом ушли. Тот скончался.

Также ранее, неадекватный мужчина из Херсонской области убил копа и подрезал медика, которые приехали по вызову его матери. Женщина сообщила, что изо рта ее сына идет пена.