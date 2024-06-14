В Украине с 16 июля будут присылать повестки новым способом: объяснение Минобороны

Представитель Минобороны отметил, что повестки военнообязанным будут отправляться заказным письмом.

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В Минобороны анонсировали новый способ отправки повесток / Коллаж: Главред, фото: Украинская правда, Цензор.net

С 16 июля повестки в Украине смогут присылать обычной почтой. Именно тогда истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных. Об этом в эфире "1+1" рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"По почте заказным письмом действительно будут направляться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично - тогда да", - пояснил он.

Лазуткин также рассказал об алгоритме вручения повесток по почте.

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"Приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается опять же под подпись, или она возвращается и таким образом опять же считается, что она была доставлена", - отметил спикер.

По его словам, если физически человека не было на месте, то письмо возвращается. Лазуткин добавил, что в таком случае запускается механизм административного правонарушения.

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - обновление данных и повестки

Напомним, в Украине не планируют вводить электронные повестки и электронные направления на ВВК. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что военнообязанным не будут присылать повестки через электронные кабинеты.

Обновление данных / Инфографика: Главред

Также если военнообязанный в течение 60 дней не уточнит военно-учетные данные, ему грозит штраф по статье 201 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В случае дальнейшего невыполнения требований, ему направляется повестка. Если он не является по повестке, его может задержать национальная полиция в течение 5 дней.

Как сообщал Главред, работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей, это право имеют только работники Национальной полиции. Нардеп Федор Вениславский пояснил, что задержание возможно только в случае, если гражданин находится в розыске.

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