Визит Зеленского в США в конце сентября под вопросом: на Банковой назвали причину

Еще неизвестно, поедет ли Владимир Зеленский в сентябре в Нью-Йорк / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в США в конце сентября для участия в Генассамблее ООН, если это будет целесообразно. Окончательное решение до сих пор не принято, рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Участие Зеленского в мероприятии может быть как офлайн, так и онлайн, отметил Никифоров в эфире телеканала Дом.

"Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие - то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где - то 50/50", - отметил Никифоров.

По его словам, в своем выступлении на Генассамблее ОНН Зеленский хочет напомнить о Крымской платформе для возможного привлечения к ней новых участников.

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить. Все же ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь президента.

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Как известно, 14 сентября Генассамблея ООН откроет свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предположил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН. Однако пока неизвестно, будет ли хозяин Кремля принимать участие в заседании Генассамблеи.