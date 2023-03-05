Военный эксперт оценил, какой план освобождения Крыма наиболее реальный

Как говорит военный эксперт Роман Свитан, есть как минимум два реалистичных варианта освобождение Крыма бойцами ВСУ.

Роман Свитан / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Сценарий освобождения ВСУ Крыма от русских оккупантов до конца лета 2023 года, который недавно озвучил бывший главком войск США в Европе Бен Ходжес, вполне реален ‒ но напрямую зависит от поставок западной военной техники. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Такой сценарий возможен. Все зависит от количества военной техники, которая будет передаваться. Без западной помощи мы не сможем так быстро освободить Крым. Если Запад передаст Украине запрашиваемые средства и технику, помощь в обязательном порядке должна включать и дальнобойные ракеты", ‒ сказал он.

Как говорит Свитан, есть как минимум два реалистичных варианта освобождение Крыма бойцами ВСУ. Первый ‒ предусматривает использование западных дальнобойных ракет и авиации.

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"Первый – уничтожение ракетами дальнего радиуса 150 российских гарнизонов в Крыму. Если нам дадут дальнобойные ракеты и авиацию, мы уничтожим эти гарнизоны с воздуха. Возможное получение дальнобойных ракет типа ATACMS приведет к тому, что россиянам нечем будет защищаться. Им придется уходить, поскольку они в Крыму попадут в оперативное окружение. После этого украинские войска зайдут на полуостров. В таком случае ВСУ понадобится меньше боеприпасов и военной техники для выполнения задач по зачистке Крыма, поскольку там появятся условия, при которых могут работать штурмовые бригады", ‒ сказал он.

Другой сценарий, говорит Свитан, будет очень кровопролитным ‒ поскольку предусматривает прямую атаку ВСУ на полуостров.

Второй сценарий предусматривает фронтальный заход украинских войск в Крым. Однако тогда ситуация будет как на Донбассе – придется перемалывать весь полуостров. В случае, если дальних систем поражения нам так и не дадут, понадобится очень много легкой и тяжелой военной техники, артиллерии и боеприпасов к артиллерии", ‒ сказал он.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что для освобождения Крыма украинским военным сначала нужно выйти в Мелитополь, далее в Мариуполь и к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор. Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. Дальше можно было бы разрушить Крымский мост и заблокировать оккупантов на полуострове. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие.

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