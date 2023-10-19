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Враг готовит новое наступление: эксперт сообщил о новом замысле России

Юрий Берендий
19 октября 2023, 02:20
Россияне уже неделю пытаются взять в окружение и захватить Авдеевку. Эксперт объяснил сколько может продолжаться наступление и какие могут быть последствия.
Солдаты, танки, армия
Эксперт сообщил о новом замысле России / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что стратегический замысел врага состоит в том, чтобы держаться как минимум до весны следующего года и тянуть время в боях подобно Авдеевке. Об этом он рассказал в интервью Главред.

"Насколько их хватит, покажет режим боевых действий и то, как стремительно они несут потери. Поэтому весной они рассчитывают время от времени вести такие бои", - указывает Мусиенко.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

По его мнению активизация противника может быть и на других направлениях

"Возможно, будут искать другие места - возможно, это будет Марьинка или новая активизация в районе Бахмута. Под Лиманом и Купянском они и так пытаются вести наступательные действия", - указывает эксперт.

Мусиенко также отмечает, что командование Сил обороны Украины знает о планах врага и уже готовит ответ.

"Я почти уверен, как только наше командование скорректирует действия (я имею в виду действия, направленные на ведение активной обороны), фокус внимания мы сместим на восток, потому что так складываются условия боевых действий", - отметил Мусиенко.

Он также добавил, что ключевым для обороны наших позиций будет именно помощь от союзников.

"Ожидаем, что нам придут пакеты помощи, необходимые для продолжения штурмовых действий. Потому что враг также отслеживает, какую помощь мы получаем, что нам обещают, как мы готовимся. И они понимают, что для них благоприятно складывается так, что они не смогут вести масштабные действия и рассчитывать на стремительные прорывы", - резюмирует эксперт.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Также, в боях за Авдеевку Донецкой области второй механизированный батальон Президентской бригады сдержал российский штурм и колонну вражеской техники.

Российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить успех врага на этом направлении.

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война в Украине Авдеевка Александр Мусиенко
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