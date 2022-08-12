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ВСУ мощным артударом уничтожили организатора "русской весны" в Горловке

12 августа 2022, 18:06

Украинская артиллерия высокоточным ударом нанесла удар по месту концентрации боевиков.

Юрий Крикуленко
Юрий Крикуленко / gorlovka.ua

В захваченной РФ Горловке Донецкой области в результате артиллерийского удара ВСУ уничтожен криминальный авторитет, экс-депутат "ДНР" и владелец развлекательного центра "Бермуды" Юрий Крикуленко.

Украинская артиллерия высокоточным ударом нанесла поражение по месту концентрации боевиков, где в это время находился известный сепаратист, пишет Gorlovka.ua.

Местные жители уточняют, что не стоит верить версиям СМИ "ДНР" об инфаркте Крикуленко. Его ликвидировали высокоточным ударом артиллерией Вооруженных Сил Украины.

"Будут рассказывать об инфаркте, ДТП или другом хрене, не верьте! Там причина та же - артиллерия ВСУ! Короче, "беня" фсьо, пошел на Киев грунтовыми водами)) Другим, приготовиться", - пишут в соцсетях местные жители.

Что известно о Крикуленко

Юрий Крикуленко до 2014 года являлся детутатом горловского городского совета. Он стал основателем "русской весны" в Горловке, а затем перешел на сторону оккупантов. Долгое время пытался возобновить свои криминальные схемы по вывозу металлолома, у него были конфликты с еще одним представителем криминального мира в Горловке Арменом Саркисяном.

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