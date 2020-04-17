Зеленский озвучил план возвращения Донбасса

Владимир Зеленский намерен урегулировать военный конфликт на Донбассе / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что его главная цель – возвращение оккупированного Россией Донбасса в состав Украины.

"Мы хотим видеть большой результат. Большой результат - вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы", - сказал он в эфире программы свобода слова с Савиком Шустером.

По словам государства, сейчас все говорят о местных выборах, однако для Украины на данном этапе важнее – вернуть в состав государства свою территорию. Он добавил, что главным является возвращение людей, которые должны вернуться к своим родным и близким в Украине.

Читайте такжеЗеленский увеличил штрафы за поджег сухой травы до астрономических сумм"А когда мы всех людей, которых пытали там долгие уже годы, - когда мы их увидим? Или они мертвы - то вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы. Как это можно сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное - вывод войск и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей к жизни. Затем границу. Затем выборы", - сказал президент.

Зеленский отметил, что планирует в течение года урегулировать ситуацию на Донбассе. Он пообещал покинуть нормандский формат переговоров, если он не принесет Украине желаемого результата.

Напомним, Зеленский не слишком обеспокоен падением своего политического рейтинга и убежден, что не утратил доверия избирателей, поскольку работает над улучшением жизни рядовых граждан Украины.

Во время программы Шустера Зеленский также заявил, что готов к частичному и постепенному смягчению условий карантина, который был введен в стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса.