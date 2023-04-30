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Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ зайдет на территорию РФ

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2023, 08:53 обновлено 30 апреля, 09:21
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ВСУ смогут зайти на территорию страны-агрессора РФ только при условии, что Генштаб запустит контрнаступление вдоль украинско-российской границы.
Жданов, ВСУ
Олег Жданов / коллаж Главред, 93-я ОМБр Холодный Яр

ВСУ смогут зайти на территорию страны-агрессора РФ только при условии, что украинский Генштаб будет принимать решение проводить контрнаступление вдоль украинско-российской границы. Об этом в своем очередном прогнозе заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что такую меру нужно будет применить для того, чтобы отрезать российским оккупационным войскам пути логистики и снабжения.

Такое развитие событий он называет "совершенно реальным", при этом отвергает вопрос возможного захода в Украину западных миротворческих войск.

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"Мы уже говорили о миротворцах в формате "Минск-2". Даже Россия сначала ляпнула, что давайте миротворцев. Но они, наверное, надеялись, что те будут оформляться по мандату СНГ, где Украина никогда не принимала никакого участия, хотя они пытались нас туда втянуть. А РФ там была полновластным хозяином", – объяснил эксперт.

По его словам, кроме цели отрезать пути логистики и поставок группировки российских войск на территорию Украины, заход украинских сил в страну-агрессор РФ возможен в том числе и для того, чтобы создать демилитаризованную зону безопасности вдоль украинской границы.

Вместе с тем время эксперт подчеркнул, что речь идет только о временном пребывании ВСУ на вражеской территории.

"Если Генштаб примет решение проводить контрнаступление вдоль госграницы, тогда да. Но это будет временная мера с целью выполнения военных задач", – пояснил Жданов.

Война в Украине

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что контрнаступление ВСУ может заставить российских оккупантов совершить "жест доброй воли" – захватчики могут сами оставить часть оккупированных территорий, как это произошло во время освобождения Правобережья Херсонской области.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что тысячи граждан страны-агрессора России бегут из оккупированного Крыма, опасаясь контрнаступления армии Украины. Они покидают свою собственность, чтобы покинуть полуостров. Около 500-800 тысяч россиян, незаконно находящихся на территории Крымского полуострова, могут быть депортированы после возвращения Крыма под украинский флаг.

Ранее The Washington Post сообщил, что в "слитых" в сеть секретных материалах разведки США назывался наиболее вероятным сценарий, по которому война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.

Смотрите видеоинтервью с Олегом Ждановым:

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