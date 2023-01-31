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Жданов рассказал, смогут ли россияне уничтожить западные танки, которые скоро будут у ВСУ

31 января 2023, 04:00
Жданов подчеркнул, что западные танки приспособлены к ведению боевых действий в условиях применения противотанковых ракетных комплексов.
Жданов рассказал, смогут ли россияне уничтожить западные танки, которые скоро будут у ВСУ
Жданов рассказал, смогут ли россияне уничтожить западные танки / Коллаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У российских оккупационных войск есть достаточно противотанковых средств для противостояния западному вооружению, которое вскоре должны получить Вооруженные силы Украины. Однако у западных танков есть очень интересная особенность. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как отметил Жданов во время стрима на своем YouTube-канале, оккупационная армия обладает как самоходными противотанковыми комплексами, так и переносными. Так, у захватчиков есть самоходный ПТРК "Хризантема", переносной ПТРК "Корнет", а также управляемые ракеты для танков, в частности 9M119.

По словам Жданова, все противотанковые системы, кроме ракет для танков 9M119, россияне довели до дальности пуска около 5 тысяч метров, то есть сделали их более дальнобойными. Однако военный эксперт заметил, что у россиян нет самого главного – управляемости этими ракетами.

"По состоянию на сегодня в России нет противотанковой управляемой ракеты 3-го поколения. То есть ни один российский комплекс не работает по принципу – "пустил и забыл", как это делает Javelin. Ни один комплекс не делает "горку" и не бьет в верхнюю полусферу. Они "бьют в лоб" по настильной траектории. Все они являются управляемыми, то есть полуавтоматическими. Это второе поколение. Необходимо держать перекресток наведение прибора на прицеле, тогда ракета попадет в точку, куда смотрит прицел. Это очень сильно затрудняет их применение, особенно во время интенсивных боевых действий", - пояснил он.

Также Жданов подчеркнул, что западные танки отличаются от тех, которые есть у страны-агрессора. Так, машины наших союзников приспособлены к ведению боевых действий в условиях применения противотанковых ракетных комплексов. Прежде всего таких, как имеют россияне, ведь для этого они и разрабатывались.

"У них "живучесть" намного выше российских танков, поэтому шансы сохранить их или продлить их "жизнь" на поле боя у нас очень высоки. Поэтому есть чем бороться и есть что противопоставить противоракетным комплексам россиян", - сказал Жданов.

Военный эксперт также указал на интересную особенность западных танков. Они могут отводить от себя управляемые снаряды и защищать себя. Например, от комплексов, которые управляются лазером, спасает дымовая завеса. Так, оператор не видит цели и не понимает, куда наводить ракету, поэтому она может пройти мимо.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Украина получит танки Leopard 2 и Abrams M1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Кроме того, президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

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