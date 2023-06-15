Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в розыск бывшую депутатку ОПЗЖ.

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НАБУ разыскивает Королевскую / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Экс-нардепку от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую подали в розыск - она скрывается от органов досудебного расследования.

Королевскую объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. Бывшую оппозиционерку разыскивают из-за обвинений в декларировании недостоверной информации - это ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Информация об этом появилась на сайте МВД.

Эта статья предусматривает штраф, или общественные работы, или ограничением свободы до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Датой исчезновения Королевской считают 22 февраля 2023 года.

Королевская скрывается от следствия / скриншот: МВД

Скандальная партия ОПЗЖ

Напомним, что Королевская с мужем сложили мандаты. Наталия Королевская после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пропустила все заседания в ВР и уехала за границу.

В Украине официально запретили ОПЗЖ, а имущество партии кума Путина передали государству. Партия Виктора Медведчука стала 11 пророссийской политической силой, запрещенной на территории Украины в судебном порядке.

Мобилизованный депутат от ОПЗЖ отказался ехать на фронт и поплатился. Родственники мобилизованных вышли на протест и даже пытались блокировать выезд из пункта дислокации подразделения.

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