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В Украине официально запретили ОПЗЖ: имущество партии Медведчука передали государству

20 июня 2022, 12:53

Восьмой апелляционный административный суд 20 июня принял соответствующее решение по ходатайству Минюста.

ОПЗЖ
ОПЗЖ / Facebook Ю.Бойко

Львовский апелляционный административный суд принял ходатайство Министерства юстиции и запретил в Украине деятельность пророссийской политической силы Оппозиционная платформа – За жизнь. Имущество партии, согласно решению суда, передается государству. Решение может быть оспорено в Верховном суде в течение 20 дней.

Как сообщает гражданское движение Честно в Facebook, Львовский апелляционный административный суд (Восьмой апелляционный административный суд) в понедельник, 20 июня, принял ходатайство Минюста и запретил деятельность партии Виктора Медведчука ОПЗЖ на территории Украины.

По решению суда имущество партии передается государству. Вердикт можно оспорить в Верховном суде в течение 20 дней.

ОПЗЖ стала 11 политической партией, деятельность которой запрещена украинским судом. Однако это единственная из всех запрещенных политических сил, которая значительно представлена в местных советах

Новость дополняется

Виктор Медведчук новости Украины ОПЗЖ суд
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