В Украине запретили партии, поддерживающие Россию: "за" проголосовали и нардепы, избранные от ОПЗЖ

Рада запретила на территории Украины пророссийские политические партии / УНИАН

Верховная Рада запретила деятельность политических партий, которые поддерживают Россию, на территории Украины. Проголосовали 330 народных избранников. Решение поддержали, в том числе, 17 народных депутатов, попавших в парламент под брендом пророссийской политической силы Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ). Об этом рассказал народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он рассказал, что соответствующее голосование состоялось во вторник, 3 мая. Законопроект № 7172-1 был проголосован 330 нардепами.

"Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов", - сообщил Железняк.

Примечательно, что никто из парламентариев не инициировал обсуждение правок и не блокировал законодательную инициативу. Поддержали законопроект 12 депутатов от Платформы за жизнь и мир (бывшая ОПЗЖ, - ред.), а также еще 5 бывших в ОПЗЖ нардепов, которые сейчас стали внефракционными.

"Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, "за" проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы (Платформа за життя та мир) и еще пять депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные", - подчеркнул Ярослав Железняк.

Голосование в Верховной Раде по запрету пророссийских партий / Telegram-канал Ярослава Железняка

Законы Украины против России как государства-агрессора

Верховная Рада в апреле проголосовала закон №7214, согласно которому Российская Федерация в Украине признается государством-террористом. Цель политического режима этой страны – государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, преступления против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение объектов инфраструктуры и создание гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

Также ВР поддержала в целом законопроект №7169, предусматривающий порядок национализации имущества граждан России, других стран и граждан Украины, которые в публичном поле отрицают факт нападения России на Украину. Конфискации может подлежать имущество физических лиц с российским гражданством, граждан других стран, связанных со страной-агрессором, и юридических лиц, бенефициаром в бизнесе которых числится Россия. Национализированное имущество направят в виде репараций со стороны российского государства в пользу Украины.

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