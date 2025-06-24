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Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФ

Руслана Заклинская
24 июня 2025, 20:19
293
Днепр претерпел наибольшие разрушения за время полномасштабной войны, рассказал мэр города.
Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФ
В Днепре зафиксированы беспрецедентные разрушения после атаки / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, t.me/borys_filatovv, Днепропетровская областная прокуратура

Что известно:

  • Из-за атаки РФ погибли 18 человек, более 200 ранены
  • От российского удара пострадали 27 детей, самому маленькому - 5 месяцев
  • В Днепре зафиксировано беспрецедентное количество разрушений

В результате ракетной атаки России по Днепропетровской области 24 июня количество погибших возросло до 17 человек. Пострадали более 200 человек, среди них - 19 детей. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, российский удар унес жизни 15 человек в Днепре.

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"В городе немало разбитого. Инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд. Повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более сотни авто. А еще заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины", - сообщил Лысак.

Также из-за российской атаки изуродован объект инфраструктуры в Самаре. В этом городе погибли 2 человека, еще 14 - пострадали.

Обновлено 20:30: глава Днепропетровской ОВА уточнил, что в Днепре уже 16 погибших в результате удара РФ. Еще 279 человек пострадали, среди них – 27 детей.

Сколько пострадало пассажиров поезда

Около 11 часов российская ракета попала вблизи железнодорожных путей, где как раз проезжал поезд "Одесса - Запорожье" с около 500 пассажирами. Взрывная волна разбила окна в поезде, осколки ранили людей.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что в больницы обратились 10 пассажиров, среди них трое детей в возрасте 5 месяцев, 2 и 6 лет. Всем оказали медицинскую помощь.

"Семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование. Среди травм - минно-взрывные, осколочные и ушибы", - написал он.

Разрушения в Днепре

Удар стал одним из самых масштабных по последствиям разрушений. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе повреждено около 50 многоэтажек, некоторые из которых потеряли крыши.

"Значительные разрушения и в частном секторе. Только на данный момент в Администрацию Новокодакского района зафиксировано почти 400 обращений от людей. И эти заявки продолжают поступать", - написал городской голова.

Во время обстрела пострадали почти 40 учебных заведений, среди них лицеи, гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Также получили повреждения 8 объектов медицинской сферы: больницы, амбулатории и стоматполиклиника.

"Среди общественного транспорта было поражено 3 трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю", - добавил Филатов.

Кроме этого, повреждены Кайдацкая насосно-фильтровальная станция, 16 котельных районного и придомового уровня.

"Это - беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны", - подчеркнул мэр.

  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА
  • Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия
    Вражеский обстрел Днепра 24 июня - последствия фото: Днепропетровская ОГА

Удар повредил Днепровскую духовную семинарию

Российская атака также повредила здания Днепровской духовной семинарии. Разрушениям подвергся семинарский храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, учебный корпус, общежитие, библиотека, компьютерный класс, трапезная и дом для преподавателей.

"Все, кто был на территории учебного заведения - живы и невредимы; материально-техническое имущество Семинарии можно восстановить, а человеческая жизнь - самая большая ценность", - говорится в сообщении пресс-службы семинарии.

  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария
  • Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию
    Атака РФ повредила Днепровскую духовную семинарию Фото: Днепровская духовная семинария

Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня - новости Украины

Как сообщал Главред, утром 24 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Взрывная волна повредила пассажирский поезд.

Впоследствии стало известно, что российский удар повредил гражданскую инфраструктуру: общежитие, гимназию, административные здания, детские сады, школы, медучреждения и пассажирский поезд Одесса-Запорожье. В городе Самар также зафиксировано попадание.

Сейчас в Днепре продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти, сообщил президент Зеленский. Он выразил соболезнования семьям и подчеркнул важность усиления санкций против России.

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Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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