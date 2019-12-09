Вернуть Крым: Генассамблея ООН приняла "крымскую резолюцию"

Генассамблея ООН / Фото пресс-службы ОП

Генеральная ассамблея в понедельник, 9 декабря, приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма. Документ призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова.

При этом резолюция говорит о том, что Россия должна прекратить оккупацию украинской территории.

Отмечается, что крымскую резолюцию поддержали 63 государства-участницы Генассамблеи ООН. В то же время, против документа выступили представители 19 стран.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. За - 63, против - 19", - говорится в сообщении пресс-службы украинской миссии в ООН в Twitter.

Кроме того, Россия должна вернуть все военное оборудование, изъятое с захваченных украинских кораблей в Керченском проливе. Также Кремль осуждают за проведение военных учений на украинском полуострове и использование ядерной инфраструктуры.

Также революция призывает представителей иностранных государств отказаться от посещения аннексированного Крыма.

Список стран, проголосовавших против вывода войск РФ из территории украинского Крыма:

Армения; Беларусь; Бурунди; Камбоджа; Китай; Куба; Северная Корея; Иран; Киргизстан; Лаос; Мьянма; Никарагуа; Филиппины; Российская Федерация; Сербия; Судан; Сирия; Венесуэла; Зимбабве.

Как ранее сообщал Главред, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на Международной конференции в Сербии во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым на самом деле просто вернулся в Россию, и это навечно.