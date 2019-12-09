Вернуть Крым: Генассамблея ООН приняла "крымскую резолюцию"

Документ обязывает Россию вывести свои войска из территории полуострова
Генеральная ассамблея в понедельник, 9 декабря, приняла новую резолюцию по аннексированному Российской Федерацией Крыма. Документ призывает Кремль вывести российские войска из территории полуострова.
При этом резолюция говорит о том, что Россия должна прекратить оккупацию украинской территории.
Отмечается, что крымскую резолюцию поддержали 63 государства-участницы Генассамблеи ООН. В то же время, против документа выступили представители 19 стран.
"Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. За - 63, против - 19", - говорится в сообщении пресс-службы украинской миссии в ООН в Twitter.
Кроме того, Россия должна вернуть все военное оборудование, изъятое с захваченных украинских кораблей в Керченском проливе. Также Кремль осуждают за проведение военных учений на украинском полуострове и использование ядерной инфраструктуры.
Также революция призывает представителей иностранных государств отказаться от посещения аннексированного Крыма.
Список стран, проголосовавших против вывода войск РФ из территории украинского Крыма:
- Армения;
- Беларусь;
- Бурунди;
- Камбоджа;
- Китай;
- Куба;
- Северная Корея;
- Иран;
- Киргизстан;
- Лаос;
- Мьянма;
- Никарагуа;
- Филиппины;
- Российская Федерация;
- Сербия;
- Судан;
- Сирия;
- Венесуэла;
- Зимбабве.
Как ранее сообщал Главред, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на Международной конференции в Сербии во всеуслышание заявила, что аннексированный Крым на самом деле просто вернулся в Россию, и это навечно.