Блокирование военной помощи Украине: в США засекретили скандальные письма

В США засекретили скандальные письма по Украине

В США не утихает скандал вокруг задержки предоставления 391 миллиона долларов военной помощи Украине.

В частности, помощник и.о. начальника администрации президента Дональда Трампа и один из сотрудников управления Белого дома обсуждали блокировку военной помощи, утвержденной Конгрессом США для Украины в период с 1 мая по 2 октября 2019 года, пишет The New York Times.

При этом издание сообщает, что в Белом доме отказались предоставить журналистам 20 писем переписки американских чиновников, посвященной Украине.

"Все 20 писем были полностью исключены", – заявила в комментарии сотрудница Белого дома Дионна Гарди.

Читайте такжеТрамп лишает Украину поддержки СШАОна подчеркнула, что не может предоставить переписку, в которой участвуют сотрудники Администрации в обсуждении "внутренней политики", и предположила, что публикация такой переписки "помешает откровенному обмену мнениями, необходимого для эффективной работы правительства".

В свою очередь журналисты отметили, что будут оспаривать такую реакцию Белого дома в судебном порядке.

По сообщению СМИ в 300-страничной межведомственной переписке шла речь о задержке выделения средств Украине. Документы свидетельствуют, что решение задержать средства шло лично от Трампа.

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Напомним, ранее в Департаменте по управлению и бюджету Белого дома прямо назвали безрассудной привязку прекращения военной помощи Украине к телефонной беседе президента США Дональда Трампа и украинского гаранта Владимира Зеленского.