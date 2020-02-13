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В Пентагоне рассказали, как планируют сотрудничать с Украиной

13 февраля 2020, 17:36

Факт военного сотрудничества с США подтвердил лично глава американского армейского ведомства Марк Эспер.

США, Украина, флаг
Флаги США и Украина / ТСН

Американские власти заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере.

С таким заявлением в четверг, 13 февраля, выступил руководитель Пентагона (Министерства обороны США) Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в бельгийском Брюсселе.

"Я встретился сегодня утром с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного военного партнерства. США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, Сенат США 17 декабря 2019 года одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год. Общая смета составляет 738 млрд долларов США, включающий выделение 300 млн долларов США военной помощи Украине. 

новости Украины Пентагон военная помощь Андрей Загороднюк
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