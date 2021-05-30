Бывший советник Трампа обратился к США и ЕС из-за СП-2 и предупредил об опасности для Украины

Западная Европа может стать зависимой от газа и нефти из России, считает Джон Болтон.
США и Евросоюз должны наложить вето на завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Сооружение новых трубопроводов критически отражается на Украине, однако когда российский газопровод будет введен в эксплуатацию, ситуация для Киева станет еще хуже. Об этом заявил бывший советник 45-го американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, американский политик Джон Болтон.
В ходе интервью, которое организовала общественная организация Платформа публичной дипломатии, он сказал о том, что после запуска газопровода Северный поток-2 ситуация для Украины станет еще более сложной. При этом Европа продолжает пренебрегать советами по поводу зависимости от российских энергоресурсов.
"Я вполне понимаю беду Украины со строительством трубопроводов, но ситуация для нее станет еще хуже, когда "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию. И это недопустимо – что западные европейцы все еще отвергают совет Маргарет Тэтчер в 1980-х: "Не станьте зависимыми от российской нефти и природного газа", - подчеркнул Джон Болтон.Читайте такжеКулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2
Напомним, украинский политолог Юрий Романенко в связи с возможным запуском газопровода Северный поток-2 советовал Киеву акцентировать внимание на добыче газа и нефти на территории Украины. При этом нельзя забывать о переработке сырья, чтобы можно было продавать продукт по более высокой цене.
Северный поток-2 новости
- Вашингтон отказался от санкций против компании Nord Stream AG – оператора газопровода Северный поток-2 – и ее гендиректора, гражданина Германии Матиаса Варнига. Американские власти заявили, что решение принято в соответствии с национальными интересами США.
- Как сообщали журналисты, частичный отказ Штатов от санкций против СП-2 связан с намерением Вашингтона восстановить отношения с Германией. Берлин заинтересован в том, чтобы газопровод был достроен.
- В Белом доме, объясняя свое решение, сказали, что США не могут остановить достройку СП-2, так как проект уже реализован на 95%.
- Верховная Рада Украины в связи с данной ситуацией решила принять постановление, в рамках которого обратилась к Конгрессу США с просьбой ударить санкциями по всем компаниям, прямо или опосредованно задействованным в строительстве Северного потока-2.
- Позже США запустили новые санкции против 13 судов, которые связаны со строительством газопровода СП-2.
- В Кремле в ответ заявили, что намерены разобраться с новыми ограничениями против Северного потока-2 и обвинили Штаты в невыполнении договоренностей.