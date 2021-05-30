Бывший советник Трампа обратился к США и ЕС из-за СП-2 и предупредил об опасности для Украины

Положение Украины на энергетическом рынке ухудшится после запуска СП-2, - американский политик / Reuters

США и Евросоюз должны наложить вето на завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Сооружение новых трубопроводов критически отражается на Украине, однако когда российский газопровод будет введен в эксплуатацию, ситуация для Киева станет еще хуже. Об этом заявил бывший советник 45-го американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, американский политик Джон Болтон.

В ходе интервью, которое организовала общественная организация Платформа публичной дипломатии, он сказал о том, что после запуска газопровода Северный поток-2 ситуация для Украины станет еще более сложной. При этом Европа продолжает пренебрегать советами по поводу зависимости от российских энергоресурсов.

"Я вполне понимаю беду Украины со строительством трубопроводов, но ситуация для нее станет еще хуже, когда "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию. И это недопустимо – что западные европейцы все еще отвергают совет Маргарет Тэтчер в 1980-х: "Не станьте зависимыми от российской нефти и природного газа", - подчеркнул Джон Болтон.Читайте такжеКулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2

Напомним, украинский политолог Юрий Романенко в связи с возможным запуском газопровода Северный поток-2 советовал Киеву акцентировать внимание на добыче газа и нефти на территории Украины. При этом нельзя забывать о переработке сырья, чтобы можно было продавать продукт по более высокой цене.

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