Эксперт назвал условие краха Северного потока-2 из-за решения США

США могут остановить СП-2, если введут санкции против партнеров проекта в Германии - эксперт / Reuters

Строительство Северного потока-2 уже на финише. США могут остановить реализацию проекта только в том случае, если Вашингтон введет санкции против партнеров трубопровода Германии, а не только в отношении Nord Stream 2 или американских кораблей. Однако это означало бы конфликт Штатов с ФРГ, поэтому администрация Байдена на такой шаг не решилась. России удастся достроить газопровода СП-2, однако переговоры о его реализации будут сопровождаться обсуждением вопросов обеспечения безопасности Украины и транзитных поставок газа через украинскую территорию. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что даже в условиях американского санкционного давления Северный поток-2 все равно удастся достроить. США могли бы остановить строительство трубопровода путем санкций против партнеров СП-2 в Германии, однако этот шаг ознаменовался бы конфронтацией с Берлином.

"Остановить Северный поток-2 на нынешнем этапе, когда он закончен на 95%, можно было только одним способом – ввести санкции не просто против кораблей или российской управляющей компании Nord Stream 2, но и против их партнёров в самой Германии. Но это был бы опасный шаг, так как он бы ухудшил отношения США и Германии. Именно поэтому в администрации Байдена решили не идти на конфронтацию с Берлином и попробовать решить этот вопрос мирно. Потому и решили не вводить санкции против управляющей компании, но ввести их против кораблей и тем самым показать, что Штаты не совсем сливают этот вопрос", - объяснил Куса.Читайте такжеКулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2

По его словам, ситуация с газопроводом Северный поток-2 в ближайшем будущем, скорее всего, будет обсуждаться в контексте предоставления гарантий Украины. Речь может идти о гарантиях безопасности для украинского государства или продолжения транзита газа через ГТС Украины. Такие вопросы могут обсуждаться на встрече Байдена и Путина.

"Скорее всего, в дальнейшем вопрос СП-2 будет увязываться с вопросом безопасности Украины или гарантиями транзитных поставок через ГТС Украины во время переговоров Байдена и Путина. Тем более, что об этом уже шла речь - в администрации Байдена уже говорили том что они готовы обсуждать предоставление нам дополнительных гарантий", - считает эксперт.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

Впрочем, по его мнению, Россия может не пойти на такие договоренности, так как сейчас переговорная позиция Москвы по СП-2 стала сильнее: газопровод почти достроен, а проект поддерживают Германия и крупные энергетические компании. В таких условиях США не могут пригрозить России блокадой достройки трубопровода. Поэтому даже если Вашингтон продолжит вводить санкции, газопровод Северный поток-2 все равно будет достроен.

"Если бы строительство газопровода только начиналось или было завершено лишь наполовину, то США было бы проще говорить с Россией и угрожать ей закрыть этот проект. Но сейчас, когда он закончен практически полностью и в него вложено много денег и за него горой стоят Германии и ряд крупных европейских энергетических компаний. Потому даже если санкции введут, есть предположение, что Россия все равно достроит СП-2 (просто это может быть медленнее)", - подчеркнул Илия Куса.

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