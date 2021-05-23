Эксперт назвал условие краха Северного потока-2 из-за решения США

Вопрос СП-2 и гарантий транзитных поставок газа через Украину наверняка станет предметом переговоров Байдена и Путина, считает Илия Куса.
Строительство Северного потока-2 уже на финише. США могут остановить реализацию проекта только в том случае, если Вашингтон введет санкции против партнеров трубопровода Германии, а не только в отношении Nord Stream 2 или американских кораблей. Однако это означало бы конфликт Штатов с ФРГ, поэтому администрация Байдена на такой шаг не решилась. России удастся достроить газопровода СП-2, однако переговоры о его реализации будут сопровождаться обсуждением вопросов обеспечения безопасности Украины и транзитных поставок газа через украинскую территорию. Об этом заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.
В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что даже в условиях американского санкционного давления Северный поток-2 все равно удастся достроить. США могли бы остановить строительство трубопровода путем санкций против партнеров СП-2 в Германии, однако этот шаг ознаменовался бы конфронтацией с Берлином.
"Остановить Северный поток-2 на нынешнем этапе, когда он закончен на 95%, можно было только одним способом – ввести санкции не просто против кораблей или российской управляющей компании Nord Stream 2, но и против их партнёров в самой Германии. Но это был бы опасный шаг, так как он бы ухудшил отношения США и Германии. Именно поэтому в администрации Байдена решили не идти на конфронтацию с Берлином и попробовать решить этот вопрос мирно. Потому и решили не вводить санкции против управляющей компании, но ввести их против кораблей и тем самым показать, что Штаты не совсем сливают этот вопрос", - объяснил Куса.Читайте такжеКулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2
По его словам, ситуация с газопроводом Северный поток-2 в ближайшем будущем, скорее всего, будет обсуждаться в контексте предоставления гарантий Украины. Речь может идти о гарантиях безопасности для украинского государства или продолжения транзита газа через ГТС Украины. Такие вопросы могут обсуждаться на встрече Байдена и Путина.
"Скорее всего, в дальнейшем вопрос СП-2 будет увязываться с вопросом безопасности Украины или гарантиями транзитных поставок через ГТС Украины во время переговоров Байдена и Путина. Тем более, что об этом уже шла речь - в администрации Байдена уже говорили том что они готовы обсуждать предоставление нам дополнительных гарантий", - считает эксперт.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину
Впрочем, по его мнению, Россия может не пойти на такие договоренности, так как сейчас переговорная позиция Москвы по СП-2 стала сильнее: газопровод почти достроен, а проект поддерживают Германия и крупные энергетические компании. В таких условиях США не могут пригрозить России блокадой достройки трубопровода. Поэтому даже если Вашингтон продолжит вводить санкции, газопровод Северный поток-2 все равно будет достроен.
"Если бы строительство газопровода только начиналось или было завершено лишь наполовину, то США было бы проще говорить с Россией и угрожать ей закрыть этот проект. Но сейчас, когда он закончен практически полностью и в него вложено много денег и за него горой стоят Германии и ряд крупных европейских энергетических компаний. Потому даже если санкции введут, есть предположение, что Россия все равно достроит СП-2 (просто это может быть медленнее)", - подчеркнул Илия Куса.
Северный поток-2 новости
- США отказались от санкций против Nord Stream AG – оператора трубопровода Северный поток-2 – и ее гендиректора Матиаса Варнига. В Вашингтоне назвали такое решение обеспечением национальных интересов американского государства.
- По мнению журналистов, отказ Вашинтона от санкций против Северного потока-2 продиктован стремлением восстановить отношения с ФРГ, которая заинтересована в достройке газопровода.
- В Белом доме сказали, что США не могут остановить достройку СП-2, так как трубопровод уже реализован на 95%.
- В связи с этими событиями Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с просьбой остановить достройку СП-2 и ввести санкции против всех участников данного проекта.
- Позже Штаты ввели новые санкции против Северного потока-2. Под ограничения попала деятельность 13 суден, задействованных в строительстве газопровода.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва планирует разобраться в вопросе введения новых санкций против СП-2 и обвинил Штаты в невыполнении договоренностей.