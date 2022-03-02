Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины

Резолюция, получившая поддержку 141 из 193 членов, была принята в конце экстренной сессии Генеральной Ассамблеи.
Генеральная ассамблея ООН приняла в среду резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и призывающую Москву немедленно вывести все силы с Украины, что было направлено на политическую изоляцию России.
Резолюция, получившая поддержку 141 из 193 членов, была принята в конце экстренной сессии Генеральной Ассамблеи, созванной Советом Безопасности, и когда российские войска обстреливали украинские города авиаударами и бомбардировками, вынудив сотни тысяч людям бежать.
Против проголосовало пять стран:
- Россия
- Беларусь
- Сирия
- КНДР
- Эритрея
Воздержались 35 стран: среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.
На утверждение резолюции ООН также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее в России назвали "серьезной угрозой" возможную высылку российского посла из США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известно, что дипломата могут выслать из страны, если Москва откажется выполнить ряд американских требований.