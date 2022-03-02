Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины

Генассамблея ООН поддержала Украину / Фото пресс-службы ОП

Генеральная ассамблея ООН приняла в среду резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину и призывающую Москву немедленно вывести все силы с Украины, что было направлено на политическую изоляцию России.

Резолюция, получившая поддержку 141 из 193 членов, была принята в конце экстренной сессии Генеральной Ассамблеи, созванной Советом Безопасности, и когда российские войска обстреливали украинские города авиаударами и бомбардировками, вынудив сотни тысяч людям бежать.

Против проголосовало пять стран:

Россия

Беларусь

Сирия

КНДР

Эритрея

Воздержались 35 стран: среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

На утверждение резолюции ООН также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в России назвали "серьезной угрозой" возможную высылку российского посла из США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известно, что дипломата могут выслать из страны, если Москва откажется выполнить ряд американских требований.