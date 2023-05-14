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"Хочет в телевизор за любые деньги": эксперт раскрыл главную цель Пригожина

Алёна Воронина
14 мая 2023, 01:35
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"Повар Путина" не любит быть в тени. Ему нужна доля публичной власти и влияния.
Евгений Пригожин, Александр Кочетков
Эксперт раскрыл главную цель Пригожина/ коллаж: Главред, фото: Скрин, Главред

Владелец российской частной военной компаниим"Вагнера" Евгений Пригожин хочет иметь долю публичной власти и влияния. Он хочет быть не за кулисами, а в центре общественного внимания.

Пригожин – неуправляемый авантюрист, поэтому он сейчас почти самостоятельный. Но он имеет силу, поэтому в стране-агрессоре России его хотят использовать. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

"Он – авантюрист, поэтому неуправляемый и почти самостоятельный. Таких в команду не берут, потому что неизвестно, что он устроит на следующий день. Но его хотят использовать. Он оказался влиятельным, первым создал эту частную военную кампанию и он имеет реальную силу. То есть у него есть вооруженные люди, которые по команде могут куда-то пойти и делать что угодно, ведь у зэков нет тормозов", – отмечает политический аналитик.

видео дня

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

По словам Кочеткова, в РФ боевики ЧВК "Вагнера" считаются наиболее "эффективными" среди других российских оккупантов, потому что им нравится убивать, грабить – это их естественное состояние.

Эксперт отмечает, что Пригожин хочет долю публичной власти, а не за кулисами. Он хочет иметь влияние.

"Что из этого получится – никто не знает, но для него важен процесс. Он в центре общественного внимания, о нем принимают решения международные организации, признавая "Вагнер" террористической организацией. И всё это очень ему нравится. Я знаю людей и в Украине, которые за любые деньги готовы быть в телевизоре. И Пригожин принадлежит к ним", – сказал политический аналитик.

Смотрите видео, в котором политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал о том, почему Пригожин оскорбил Путина, претендует ли глава ЧВК "Вагнер" на должность в Кремле, и как его возможное пребывание у власти отразится на распаде России:

Пригожин и Бахмут

Ранее главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" Берховское водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для ухода вагнеровцев. Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.

Также ранее Александр Кочетков отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не будет публично реагировать на оскорбления со стороны главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, потому что реакция будет означать признание проблемы и то, что оскорбили именно его. Если Путин начнет на это как-то реагировать, то этим признает, что это было сказано против него, говорит политический аналитик.

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