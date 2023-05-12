Оставлять нельзя ликвидировать: у Путина ломают голову, что делать с наглым Пригожиным - Кочетков

Среди силовиков в окружении Путина продолжаются дискуссии относительно того, что делать с Пригожиным, уверен эксперт.

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Евгений Пригожин, Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин не будет публично реагировать на оскорбления со стороны главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, потому что реакция будет означать признание проблемы и то, что обидели именно его, уверен политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он отметил, что если Путин начнет на это как-то реагировать, то этим признает, что это было сказано против него.

"Если сейчас спросить Пригожина, то он скажет, что имел в виду Шойгу. Как в старом советском анекдоте: "А кого вы имели в виду?" А Путин, мол, это вообще мой друг и величайшая фигура современности. Поэтому нет, если Путин начнет на это как-то реагировать, то этим признает, что это было сказано против него, но Пригожин ни Путина, ни кого-то из его ближайшего окружения не называет. Зато он четко формулирует, кто его враг - в частности, губернатор Санкт-Петербурга Беглов, но тут какой-то "дед". А Байден разве не дед? То есть признавать этого ему нельзя", - пояснил эксперт.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Также Кочетков уверен, что сейчас среди силовиков в окружении Путина продолжаются дискуссии относительно того, что делать с Пригожиным.

"Там конкуренция, которую Путин сам создал, а сейчас они от нее страдают, потому что не могут принять решение. По информации, которая у нас есть, окружение Патрушева считает, что Пригожина как раз надо оставлять, а не ликвидировать, потому что он еще может быть полезным", - подытожил эксперт.

Смотрите видео полного интервью Александра Кочеткова Главреду:

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает минобороны страны-агрессора РФ.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что его подразделения готовы заменить в Бахмуте наемников частной военной компании "Вагнер", которые якобы хотят покинуть город-крепость.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар Путина" соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публичное выяснение отношений между главарем бандформирований ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и минобороны страны-агрессора РФ. Ссора Пригожина с министерством обороны России имеет целью исключительно отвлечение внимания, подчеркнул он.

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