Как Кадыров подвел Путина: Вятрович рассказал о печальном будущем диктатора

Правление Рамзана Кадырова - позорная страница истории для Чечни, уверен Владимир Вятрович.

Вятрович рассказал о печальном будущем Кадырова / скриншот YouTube, УНИАН

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров без Путина не имеет никакой силы, а в будущем республика уйдет из-под его контроля, считает историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Во время чата на Главреде он отметил, что правление Кадырова - позорная страница истории для Чечни.

"Уверен, что позорная страница, когда эту гордую страну возглавлял откровенный коллаборационист, отойдет в прошлое и будет изучаться чеченскими детьми как пример того, что никогда не должно повториться", - подчеркнул нардеп.

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Также Вятрович отметил, что ослабление поддержки Кадырова в Кремле в конце концов разбалансирует и так хрупкие позиции, на которых он якобы держится в самой Чечне.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

"Все это произойдет довольно скоро, учитывая то, что Кадыров не выполнил тех функций, которые возлагал на него Путин. Слово "кадыровцы" еще год назад звучало очень страшно, в частности, для многих украинцев. А сейчас уже не слышно этих "славных российских янычаров", которые якобы должны были запугать самим своим присутствием на линии фронта. Сейчас их место занимают вагнеровцы, потом найдут еще кого-то другого, проведут какой-то ребрендинг, чтобы распространять байки для устрашения", - пояснил историк.

По его словам, для Кадырова это плохие новости.

"Потому что он подчеркивал свою роль, свои особые возможности использовать влияние Путина себе на пользу, потому что у него есть очень сильные собаки, готовые воевать за Путина. 2022 год показал, что армия Кадырова как часть второй армии мира – это большой миф", - подытожил Вятрович.

Болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

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