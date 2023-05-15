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На президентских выборах в Турции никто не одержал победы: объявили второй тур

Юлия Куришко
15 мая 2023, 17:52 обновлено 15 мая, 18:05
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14 мая в Турции состоялись президентские выборы. В лидеры вышли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу.
На президентских выборах в Турции никто не одержал победы: объявили второй тур
В Турции объявили второй тур выборов / коллаж Главред: фото: УНИАН, скриншот: hurriyetdailynews.com

Высший избирательный совет (YSK) Турции официально объявил о проведении второго тура президентских выборов. Второй тур состоится 28 мая, так как первый тур не определил победителя.

Глава YSK Ахмет Йенер заявил, что на данный момент посчитаны почти все голоса, отданные в первом туре. Явка составила 88,92%, а за рубежом – 52,69%, об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Согласно результатам, ни один из кандидатов в президенты не получил достаточно голосов для того, чтобы быть избранным. Принято решение проводить второй тур выборов 28 мая, как предусматривает соответствующее законодательство", – заявил Йенер на брифинге.

видео дня

Смотрите видео об объявлении результатов выборов в Турции:

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил в первом туре 49,51% голосов – лишь чуть меньше, чем необходимо для победы (50% +1 голос). Его главный соперник, совместный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 44,85%. Третий кандидат, Синан Оган, набрал 5,17%, и менее 1% голосов успели поступить за Мухаррема Индже, который за несколько дней до выборов снял свою канидатуру.

Ахмет Йенер объявил, что с сегодняшнего дня начинается кампания 2 тура. Граждане Турции за рубежом снова смогут проголосовать в стране пребывания между 20 и 24 мая.

Выборы в Турции

Напомним, что ни один из кандидатов в президенты Турции не набрал 50%. По последней информации лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.41%.

За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту. Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

Ранее сообщали, что у президента Турции Эрдогана случился инфаркт. Как сообщали турецкие СМИ, президент якобы госпитализирован в тяжелом состоянии.

Смотрите видео о том, кто имеет преимущество на президентских выборах в Турции:

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