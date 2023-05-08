"Спор РФ и Запада": после встречи с Путиным у Эрдогана опозорились заявлением насчет войны

В офисе президента Турции отметились странным заявлением насчет войны / Фото kremlin.ru, ОП ​

Новое заявление по поводу вероятных причин войны, устроенной РФ против Украины, сделал представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

При этом он подчеркнул, что для Украины война якобы не завершится "получением каких-либо позиционных выигрышей". Об этом он сказал в интервью телеканалу Haberturk.

Также он считает, что война "закончится не за счет военных успехов, а за счет нового договора о безопасности между двумя глобальными блоками".

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При этом представитель Эрдогана уверен в том, что пока у сторон нет желания договариваться, они хотят воевать. Он заявил, что к такому выводу пришел после общения с Путиным в Москве.

При этом Калын высказал и вовсе странное утверждение о том, что война идет не между Киевом и Москвой, а между РФ и Западом.

"Это война между РФ и Западом, это холодная война 2.0. Россия предложила Западу спустя 30 лет после холодной войны выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось", — заявил он.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой государства-агрессора РФ Владимиром Путиным. Среди прочего, обсуждались события вокруг продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Президент Турции отметил, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров.

Ранее Эрдоган заявил о том, что война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии.

По его мнению, недавняя успешная "зерновая сделка" и обмен пленными между ВСУ и русскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.

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