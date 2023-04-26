"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

В Турции 26 апреля отменили все митинги в поддержку Эрдогана, сейчас президент госпитализирован, пишут СМИ.

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Эрдоган / фото president.gov.ua, коллаж Главред

У президента Турции Реджепа Эрдогана случился инфаркт миокарда. Как сообщают турецкие СМИ, президент якобы госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным AVAZTÜRK, Эрдогану внезапно стало плохо во время прямого эфира телеканала Ulke TV, из-за чего пришлось прервать трансляцию.

"Вчера во время интервью на одном из местных каналов политик внезапно почувствовал головокружение и едва не потерял сознание. Оператор быстро перевел камеру на ведущего, после чего эфир мгновенно прервали и дали рекламу. Приблизительно через 20 минут трансляцию возобновили. Во время фоновой аудиозаписи поступила информация, что в прямом эфире у Эрдогана произошло сердечный приступ", — говорится в сообщении.

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В Турции 26 апреля отменили митинги в его поддержку.

"Сейчас президент госпитализирован, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Выборы в Турции

Отметим, 14 мая в Турции должны пройти выборы президента. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже официально стал кандидатом на пост главы государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной.

"Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной, а также взять на себя задачу содействовать решению конфликта и быть посредником в этом процессе", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о том, что ждать Украине от выборов в Турции.

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