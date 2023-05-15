Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%

14 мая в Турции состоялись выборы президента. Сейчас лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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В Турции подсчитывают голоса избирателей / коллаж Главред: фото: Википедия

В воскресенье, 14 мая, состоялись выборы президента Турции. Избирательные участки закрылись в 17:00, продолжается подсчет голосов.

По последней информации лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.41%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 44.96%. За представителя правого альянса предков Синана Огана отдали голоса 5.20% избирателей.

Явка на выборах составила 88.84%, сообщает агентство Anadolu, которое получает данные Высшего избирательного совета в онлайн-режиме. Уже открыто 99,31% урн.

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В случае, если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Избирательные участки закрылись в 17 часов воскресенья, 14 мая, а в 18:30 сняли запрет на публикацию результатов обработки голосов – хотя изначально планировалось, что она будет действовать вплоть до 21:00.

Смотрите видео о том, как отбывали выборы в Турции:

Эрдоган и Кылычдароглу прокомментировали результаты первого тура

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предварительные результаты голосования президентских и парламентских демонстрируют большой отрыв Партии справедливости и развития и ее кандидата от других политических сил страны, передает Anadolu.

"Победителем на выборах независимо от показателей стала Турция и ее народ. Голосование 14 мая стало одним из самых гордых по явке в истории избирательных процессов нашей страны. На протяжении всей политической карьеры, мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих", – отметил Эрдоган.

В свою очередь лидер оппозиционной Республиканской народной партии и кандидат от объединенных сил оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что уверен в своей победе во втором туре.

"Данные продолжают поступать прямо сейчас. Если наш народ скажет: "второй тур", мы это принимаем. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Это все увидят", - передает слова Кылычдароглу телеканал NTV.

Напомним, что за три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту. Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

Ранее сообщали, что у президента Турции Эрдогана случился инфаркт. Как сообщали турецкие СМИ, президент якобы госпитализирован в тяжелом состоянии.

Однако турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у Эрдогана. Отметили, что у лидера государства диагностировали легкую простуду.

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