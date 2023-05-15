УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%

Юлия Куришко
15 мая 2023, 10:15 обновлено 15 мая, 10:40
141
14 мая в Турции состоялись выборы президента. Сейчас лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%
В Турции подсчитывают голоса избирателей / коллаж Главред: фото: Википедия

В воскресенье, 14 мая, состоялись выборы президента Турции. Избирательные участки закрылись в 17:00, продолжается подсчет голосов.

По последней информации лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.41%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 44.96%. За представителя правого альянса предков Синана Огана отдали голоса 5.20% избирателей.

Явка на выборах составила 88.84%, сообщает агентство Anadolu, которое получает данные Высшего избирательного совета в онлайн-режиме. Уже открыто 99,31% урн.

видео дня

В случае, если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Избирательные участки закрылись в 17 часов воскресенья, 14 мая, а в 18:30 сняли запрет на публикацию результатов обработки голосов – хотя изначально планировалось, что она будет действовать вплоть до 21:00.

Смотрите видео о том, как отбывали выборы в Турции:

Эрдоган и Кылычдароглу прокомментировали результаты первого тура

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предварительные результаты голосования президентских и парламентских демонстрируют большой отрыв Партии справедливости и развития и ее кандидата от других политических сил страны, передает Anadolu.

"Победителем на выборах независимо от показателей стала Турция и ее народ. Голосование 14 мая стало одним из самых гордых по явке в истории избирательных процессов нашей страны. На протяжении всей политической карьеры, мы проявляли уважение к воле народа. Выражаем уважение к мнению избирателей и на текущих выборах и всех последующих", – отметил Эрдоган.

В свою очередь лидер оппозиционной Республиканской народной партии и кандидат от объединенных сил оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что уверен в своей победе во втором туре.

"Данные продолжают поступать прямо сейчас. Если наш народ скажет: "второй тур", мы это принимаем. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Это все увидят", - передает слова Кылычдароглу телеканал NTV.

Напомним, что за три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту. Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

Ранее сообщали, что у президента Турции Эрдогана случился инфаркт. Как сообщали турецкие СМИ, президент якобы госпитализирован в тяжелом состоянии.

Однако турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у Эрдогана. Отметили, что у лидера государства диагностировали легкую простуду.

Больше интересных новостей:

Турция Реджеп Тайип Эрдоган новости Турции
Реклама

Главное за день

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 км

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 км

10:21 Мир
Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%

10:15 Мир
Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУР

Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУР

09:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:51

"В Минске встречал людей-копий Лукашенко": политик рассказал, есть ли у диктатора двойник

10:21

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 кмВидео

10:15

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%Видео

10:11

Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы

09:58

Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУРВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:46

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"Видео

09:45

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

09:19

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:16

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – СырскийВидео

Реклама
09:05

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

09:00

Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

09:00

У Лукашенко могут отобрать власть, Россия будет готова воевать с Беларусью - СанниковЭксклюзив

08:57

Россия изменила тактику ракетных атак на Украину: ISW раскрыл планы оккупантов

08:30

"Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолетВидео

08:17

Развернутся ли российские танки на Москву?мнение

08:15

ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, оккупанты потеряли более километра позиций - DeepStateВидео

07:44

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

07:23

The Washington Post удалила из интервью Зеленского фрагмент о якобы контактах Буданова и Пригожина

06:33

Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC

06:05

Пригожин хочет бежать из Россиимнение

Реклама
05:29

Возле Угледара погиб боец 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Владислав Гречкосий

04:30

"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

04:00

Удивительный тест на внимательность: нужно за 20 секунд найти меч и скипетр на картинке

03:20

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

01:30

"Пользы, как с козла молока": Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада ЯмуВидео

00:51

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:16

Украинская топ-модель неожиданно показала беременный животик: "Мы благословлены"

14 мая, воскресенье
23:32

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:25

Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

22:48

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:24

"Это не коронавирус": в Госдуме РФ раскрыли детали о болезни Лукашенко

22:20

Дочь Джонни Деппа раскрыла подробности романа с новой избранницей и показала страстный поцелуй

21:59

Известный российский актер внезапно обратился к своему сыну на украинском языке

21:27

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФВидео

21:11

У Путина болезнь, которая уже не остановится: российские элиты ожидают его отставки - оппозиционерВидео

20:41

Шакира впервые высказалась про роман с Томом КрузомВидео

20:32

Смеялся весь зал: Зеленский мастерски потроллил россиян на вручении премии Карла ВеликогоВидео

20:31

Будут ли осенью парламентские выборы: Зеленский дал однозначный ответ

19:48

Разборки между "хорошими русскими"мнение

19:31

Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

Реклама
19:27

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для УкраиныВидео

19:18

"Блаженная любовь" Ани Лорак пошатнулась: любовник певицы намекнул на расставание

19:01

"Могли выступить лучше": Tvorchi рассказали, что серьезно повлияло на выступление на Евровидении-2023

18:42

"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - МалярВидео

18:35

Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

18:06

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

18:05

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

17:42

"Напилась и запуталась": россияне опозорили Скабееву в соцсети из-за одного фото в цветах УкраиныВидео

17:27

Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

17:13

"Бахмут - прелюдия к контрнаступлению": армию РФ ожидает настоящая катастрофа - ПодолякВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять