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Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у Эрдогана

Дмитрий Видоменко
27 апреля 2023, 07:40 обновлено 27 апреля, 08:00
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Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у лидера государства диагностировали легкую простуду.
Эрдоган
Реджеп Эрдоган / president.gov.ua

Вице-президент Турции Фуат Октай опроверг вчерашние сообщения СМИ о том, что у президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана случился инфаркт. Об этом информирует тамошний портал Нurriyet.

Октай заявил, что у лидера государства диагностировали легкую простуду.

"Утверждение о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности", — позднее сообщили в "Центре борьбы с дезинформацией Турции".

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Кроме того, ранее стало известно − Эрдоган отменил встречи, которые были запланированы на 26 и 27 апреля из-за состояния здоровья. Однако он якобы должен принять участие через Сеть в церемонии завоза первой партии ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Выборы в Турции

Отметим, 14 мая в Турции должны пройти выборы президента. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже официально стал кандидатом на пост главы государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной.

"Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной, а также взять на себя задачу содействовать решению конфликта и быть посредником в этом процессе", - говорилось в сообщении.

Смотрите видео о том, чего ждать Украине от выборов в Турции.

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