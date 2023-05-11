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За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту

Юлия Куришко
11 мая 2023, 17:15 обновлено 11 мая, 17:15
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Президент Турции существенно отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу.
За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту
Выборы в Турции / коллаж Главред: фото: Википедия, rbc.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов в преддверии президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.

Согласно опросу, который в четверг провела компания Konda, Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%. Такая ситуация означает, что победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая, пишет агентство Reuters.

Полученные социологические данные усилили впечатление, что Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

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Эти данные в основном совпали с результатами некоторых других опросов, в которых Кылычдароглу, кандидат от главного оппозиционного альянса, опережал Эрдогана.

"По состоянию на сегодня существует вероятность проведения второго тура президентских выборов. Но если тенденция смены голосов, которая наблюдается на прошлой неделе, сохранится, существует также вероятность того, что выборы закончатся в пользу Кемаля Киличдароглу в первом туре", – рассказали аналитики Konda.

По инфрмации опроса, который провели 6-7 мая, еще один кандидат Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче - 2,2%. Konda утверждает, что большинство их избирателей склоняются к голосованию за Киличдароглу, лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Эрдоган и война в Украине

Напомним, что после встречи с Путиным у Эрдогана опозорились заявлением о войне. Представитель президента Турции отметил, что для Украины война якобы не завершится "получением каких-либо позиционных выигрышей".

Президент Турции созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной. Отметил, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров.

Ранее Эрдоган заявил о том, что война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии.

По его мнению, недавняя "зерновая сделка" сработала и обмен пленными между ВСУ и российскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.

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