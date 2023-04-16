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"Меньше, чем жертв землетрясения в Турции": Резников откровенно рассказал о потерях ВСУ на войне

Мария Тупик
16 апреля 2023, 13:41 обновлено 16 апреля, 13:59
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По словам Резникова, украинские потери в войне меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.
Резников, ВСУ
Резников / УНИАН, 59 ОМПБр

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страх перед Москвой и не желание "провоцировать Россию" со стороны НАТО позволили Кремлю развязать войну против Украины.

В интервью испанской газете La Razon он также отметил, сколько украинская армия понесла потерь на войне с Россией.

По словам Резникова, украинские потери в войне меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.

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"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал Резников.

Стоит отметить, что число жертв землетрясения в Турции в феврале нынешнего года составляет примерно 50 тысяч.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки – членов "Группы Вагнера", наемников и бывших уголовников. Это варварство", – заявил министр.

Украина в НАТО

Комментируя вопрос о нежелании Запада предоставить Украине все необходимое оружие, глава Минобороны заявил, что Запад "давно живет по догме не провоцировать Россию".

Он отметил, что именно поэтому в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году Украина не получила членство в альянсе.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", - напомнил Резников.

Он отметил, что в результате страх перед Россией привел к оккупации части территории Грузии, Крыма и части Донецкой и Луганской областей, взрывам в Чехии и Болгарии, а также отравлению в Солсбери.

"Вторая ошибка заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией", - подчеркнул министр.

Вступление в НАТО

Напомним, президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.

По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - подчеркнул Столтенберг.

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