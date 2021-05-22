Политолог раскрыл неожиданную роль Украины во встрече Байдена и Путина

Украина должна работать с США во избежание ультиматумов России по Донбассу, считает Андрей Пионтковский.
В Киеве должны сделать акцент на тезисе госсекретаря США Энтони Блинкена, который в ходе своего визита в Украину заявил, что американское и украинское государства на уровне дипломатии будут проводить совместную работу, связанную с подготовкой встречи хозяина Белого дома Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Байден отправится на переговоры с Путиным, чтобы предупредить Кремль о последствиях в случае новой агрессии против Украины. Киеву следует больше работать с Вашингтоном и объяснять суть Минских соглашений во избежание ультиматумов со стороны РФ. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.
В эфире телеканала Украина 24 он посоветовал Киеву акцентировать внимание на словах Блинкена о том, что украинская сторона будет принимать участие в вопросах подготовки встречи Байдена и Путина. Это является важным моментом, о котором не должна забывать украинская дипломатия.
"Не все обратили внимание, а я бы посоветовал украинской дипломатии вцепиться в этот тезис: во время визита Блинкена в Киев он сказал, я сам это слышал, что украинская и американская дипломатия будут тесно сотрудничать и координировать подготовку к саммиту Путин – Байден", - отметил политолог.
По его словам, такая позиция США означает, что Байден отправится на переговоры с Путиным для того, чтобы сказать российскому президенту о серьезной ответственности в случае новой агрессии Москвы против Киева.Читайте такжеЗеленский объявил условие США и оценил шансы на сделку Байдена и Путина по Украине
"То есть подразумевается, что Байден пойдет туда не как какой-то решала, который должен определить параметры конфликта между Россией и Украиной, а как лидер Запада и свободного мира, частью которого является Украина. Он придет объяснять человеку, покушающемуся на безопасность свободного мира, какую цену ему придется заплатить в случае агрессии против Украины", - объяснил Пионтковский.
При этом он также отметил, что в Вашингтоне плохо разбираются в политической сути Минских соглашений, при помощи которых Россия фактически шантажирует Украину и ставит ультиматум Киеву. Украинское государство должно работать с США для разъяснения американцам аспектов договоренностей по Донбассу.Читайте такжеИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина
"Эту координацию надо всячески развивать, вряд ли американцы понимают всю структуру Минских соглашений, опасность, связанную с этим, ведь Москва использует Минские соглашения исключительно для шантажа Украины: меняйте Конституцию, иначе мы будем продолжать стрелять на границе. Они фактически открытым текстом это говорят. Для Москвы гибель военнослужащих – это и есть реализация Минских соглашений и механизм дискредитации украинской власти: вот вы обещали мир, а мира вы не можете достигнуть", - подчеркнул Андрей Пионтковский.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным предложил ему провести встречу на нейтральной территории в Европе в рамках саммита Вашингтона и Москвы. При этом он предупредил Путина о том, что Штаты введут новые санкции против России.
- США запустили очередные санкции в отношении РФ 15 апреля. Под действием ограничений оказались 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лица. Помимо этого, Вашингтон выслал 10 российских дипломатов.
- Россия 16 апреля ввела ответные санкции против Штатов. В частности, речь идет о "черном списке", в который попали высокопоставленные американские чиновники – им запретили въезд в РФ – и о высылке американских дипломатов.
- Позже Москва внесла США в список недружественных стран. Американским дипломатическим ведомствам запретили заключать договора с гражданами России.
- Отношения США и России снова ухудшились, однако стороны по-прежнему намерены организовать переговоры Байдена и Путина. Как утверждают в Кремле, встреча лидеров двух стран может пройти в июне.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 мая заявил, что встреча Байдена и Путина может пройти уже в ближайшие недели. Не исключается вариант проведения мероприятия в Исландии.