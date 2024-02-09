'Повторил старую ложь': в ЕС жестко отреагировали на интервью Путина Карлсону

В ЕС отметили, что не услышали в интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ничего нового.

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В ЕС жестко отреагировали на интервью Путина Карлсону / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ifp.news

В Еврокомиссии отреагировали на двухчасовое интервью, которое дал российский диктатор Владимир Путин пророссийскому пропагандисту и экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Мы не увидели ничего нового в интервью Путина. Он повторил старую ложь, искажения и манипуляции, а также продемонстрировал очень враждебное отношение к Западу, что не является чем-то новым", - отметила она.

Она также выразила выразила сожаление, что главе Кремля Владимиру Путину фактически предоставили платформу для пропаганды, лжи и распространения манипуляций об Украине.

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"Это опасная ложь, поскольку он использовал ее как так называемое объяснение для незаконной и неспровоцированной захватнической войны РФ против Украины, мирного соседа. Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, преступлений и зверств, совершенных против украинского народа Россией", - пояснила Массрали.

Она также отметила, что Путин вновь подтвердил, что он не стремится к настоящему и значительному прогрессу в достижении мира, когда заявляет, что Россия будет защищать свои интересы до конца.

Пресс-секретарь Еврокомиссии добавила, что если Путин действительно намерен защищать интересы своей страны и российского народа, то он должен немедленно и безусловно вывести свои войска и технику со всей территории Украины до ее международно признанных границ. Также, по ее мнению, Путину было бы важно решить большие проблемы, с которыми ежедневно сталкивается российское общество.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону отметив, что это была информационно-психологическая операция России.

Российский диктатор Владимир Путин в ходе интервью отметил, что он якобы готов к переговорам по войне в Украине и хочет таким образом достичь "решения ситуации".

Кроме того, он указал на то, что РФ "не достигла целей" в войне против Украины. Ключевой целью так называемой "СВО" Путин признал проведение в Украине "денацификации".

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