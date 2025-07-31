Президент одной из стран расхвалил Путина и признал аннексию РФ территорий Украины

Президент одной из стран написал Путину письмо, в котором полностью поддержал действия России.

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Никарагуа признала украинские области российскими / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

Никарагуа признала Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области частью РФ

Соответствующее письмо президент страны отправил Путину

Война России против Украины в письме подана в стиле кремлевской пропаганды

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о полном признании Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как части Российской Федерации. Об этом он написал в письме к лидеру России Владимиру Путину. Об этом сообщило никарагуанское издание El 19 Digital.

"От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в обращении Ортеги. видео дня

Послание подписал сам Ортега и его жена Розарио Мурильо. В письме российская война против Украины подана в риторике Кремля - как "военная операция в защиту народа, законных территорий, суверенитета и территориальной целостности России".

Кроме того, Ортега заявил о поддержке "героической борьбы" России против якобы "украинского неонацизма", которому, по словам президента Никарагуа, помогает НАТО. Руководители Никарагуа, установившие в стране авторитарный режим, в обращении заявляют, что уверены в "победе России над силами зла и гегемонистскими государствами".

По состоянию на 31 июля Министерство иностранных дел Украины официально не прокомментировало это заявление.

Позиция Никарагуа в отношении России

Никарагуа уже длительное время демонстрирует лояльность к Кремлю. В 2020 году страна открыла почетное консульство в оккупированном Симферополе.

В июле 2021 года власти Никарагуа подписали соглашение об экономическом сотрудничестве с российской оккупационной администрацией Крыма.

Украина и международное сообщество считают временно оккупированные территории неотъемлемой частью суверенного украинского государства, а любое их признание со стороны третьих стран - нарушением международного права.

Еще в феврале 2021 года Украина ввела санкции против Никарагуа. Верховная Рада одобрила проект постановления об ограничительных мерах, которое президент Владимир Зеленский накануне внес в парламент.

Какие территории хочет оккупировать РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, на переговорах в Стамбуле Россия угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области. Однако, по мнению российского политтехнолога Марата Гельмана, у РФ нет реальных возможностей для такого прорыва. Он считает, что поддержка Украины со стороны Европы - залог провала этих планов.

Также Кремль продолжает озвучивать более широкие территориальные амбиции в Украине, которые выходят за пределы оккупированных Крыма и четырех областей. Путин, Песков и Мединский снова называли Одессу и юг Украины "русскими землями" и продвигали нарратив об "одном народе".

Кроме этого, по словам военного эксперта Олега Жданова, РФ не способна захватить стратегически важные районы, например правобережье Запорожской или Херсонской областей. Наступление врага тормозится даже в Сумской области.

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О персоне: Даниэль Ортега Хосе Даниэль Ортега Сааведра (исп. Jose Daniel Ortega Saavedra; род.11 ноября 1945, Ла-Либертад) - пророссийский прокоммунистический политический и государственный деятель Никарагуа, один из лидеров Сандинистского переворота 1979 года, свергнувшего режим президента Анастасио Сомосы и установившего режим хунты, во главе которой стал сам Ортега вместе со своими братьями Камило и Умберто. Президент Никарагуа в 1985-1990 гг. и с ноября 2006 г. по настоящее время. Пресса обвиняет его в установлении тоталитарного режима в Центральной Америке по его мандату. Союзник режима Путина, осуждает все резолюции против России, поддерживает каждое решение, принятое главой Кремля.

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