В ISW рассказали, какие украинские территории мечтает оккупировать Кремль

Кратко:

Заявления Кремля, в том числе российского диктатора Владимира Путина, раскрывают более широкие территориальные амбиции РФ в Украине, которые выходят за пределы уже оккупированных Крыма и четырех областей. Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).

Отмечается, что Путин буквально вчера провел совещание по развитию оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе которого он часто называл украинскую территорию "Донбассом и Новороссией".

К тому же, как отметили аналитики, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является "российским" и имеет свою собственную историю, заявив, что история Одессы "неразрывно связана" с Россией.

А главный переговорщик Путина Владимир Мединский добавил широко распространенное заблуждение среди россиян о том, что русские и украинцы - "один народ" с "исторической родиной" и сослался на "древние русские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым".

Как отметили в ISW, заявления Путина, Пескова и Мединского - это лишь последние заявления высокопоставленных кремлевских чиновников, указывающие на масштаб территориальных амбиций России.

Аналитики напомнили, что 20 июня Путин сказал, что считает российский и украинский народ "одним народом" и что Украина принадлежит России.

В отчете говорится, что кремлевские чиновники регулярно называют Одессу "российским" городом, также они неоднократно упоминали "Новороссию", которую в РФ определили как всю восточную и южную Украину.

"Продолжающаяся приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует постоянную цель Кремля по уничтожению украинского государства и подчинению украинского народа", - констатировали в Институте.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что в планах Путина – оккупация Одессы и выход к границам с Румынией и Одессой. Украине нужны гарантии недопущения такого сценария.

Захват Одессы – ключевая цель Путина в войне, написали в своем материале журналисты Financial Times. В Кремле считают город, дескать, исторически российским. Если врагу удастся оккупировать Одессу, Украина останется без своего главного порта.

У России нет сил, чтобы высадить десант возле Одессы и захватить город, ранее сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Впрочем, украинская армия готовится к любым сценариям развития событий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.