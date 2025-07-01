В ISW рассказали, какие украинские территории мечтает оккупировать Кремль

Кратко:
- Путин называет некоторые украинские области "Донбассом и Новороссией"
- Кремлевские чиновники регулярно называют Одессу "российским" городом
Заявления Кремля, в том числе российского диктатора Владимира Путина, раскрывают более широкие территориальные амбиции РФ в Украине, которые выходят за пределы уже оккупированных Крыма и четырех областей. Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW).
Отмечается, что Путин буквально вчера провел совещание по развитию оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе которого он часто называл украинскую территорию "Донбассом и Новороссией".
К тому же, как отметили аналитики, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является "российским" и имеет свою собственную историю, заявив, что история Одессы "неразрывно связана" с Россией.
А главный переговорщик Путина Владимир Мединский добавил широко распространенное заблуждение среди россиян о том, что русские и украинцы - "один народ" с "исторической родиной" и сослался на "древние русские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым".
Как отметили в ISW, заявления Путина, Пескова и Мединского - это лишь последние заявления высокопоставленных кремлевских чиновников, указывающие на масштаб территориальных амбиций России.
Аналитики напомнили, что 20 июня Путин сказал, что считает российский и украинский народ "одним народом" и что Украина принадлежит России.
В отчете говорится, что кремлевские чиновники регулярно называют Одессу "российским" городом, также они неоднократно упоминали "Новороссию", которую в РФ определили как всю восточную и южную Украину.
"Ссылка Мединского на "древние русские" земли по "обе стороны Днепра" согласуется с призывом главного херсонского коллаборанта Владимира Сальдо к РФ полностью контролировать районы реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области", - отметили аналитики.
"Продолжающаяся приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует постоянную цель Кремля по уничтожению украинского государства и подчинению украинского народа", - констатировали в Институте.
"Хотелки" Путина по захвату Одессы – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что в планах Путина – оккупация Одессы и выход к границам с Румынией и Одессой. Украине нужны гарантии недопущения такого сценария.
Захват Одессы – ключевая цель Путина в войне, написали в своем материале журналисты Financial Times. В Кремле считают город, дескать, исторически российским. Если врагу удастся оккупировать Одессу, Украина останется без своего главного порта.
У России нет сил, чтобы высадить десант возле Одессы и захватить город, ранее сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Впрочем, украинская армия готовится к любым сценариям развития событий.
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Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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