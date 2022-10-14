Путин в слабой позиции: британский генерал сравнил президента РФ с Гитлером

Британский генерал заявил, что Путин повторяет судьбу Гитлера / Коллажа УНИАН, regnum.ru

Глава Кремля Владимир Путин воюет против мирного населения Украины так же как во время Второй мировой войны воевал нацистский диктатор Адольф Гитлер. Об этом заявил британский генерал, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью "НВ".

"Путин воюет против мирного населения Украины так же, как в 1940-м против мирного населения Великобритании воевал Гитлер. Он бомбил Лондон, потому что не мог достичь своей цели, воюя с британскими военными", - сказал генерал.

Как отметил Ширрефф, массированные ракетные обстрелы украинских городов со стороны РФ показывают, что Путин находится в слабой позиции. По его словам, главной целью этих ударов все же остается подавление морального духа украинцев. Но проблема президента РФ заключается в том, что несмотря на жертвы, моральный дух украинцев только укрепляется и становится сильнее.

"В таких беспорядочных атаках также прослеживается желание хоть как-то выровнять ситуацию в глазах своего населения, которое ждет победное окончание войны или хоть какого-то результата "спецоперации". В то же время это и демонстрация, что российские ракеты до сих пор способны достигать важных инфраструктурных объектов в тылу. Все это – позиция слабого в войне", - резюмировал генерал Великобритании.

Ракетная атака на Украину

Напомним, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Украина отомстит за этот массированный обстрел. По его словам, помимо Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь и в Курск и Брянск.

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