УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин в слабой позиции: британский генерал сравнил президента РФ с Гитлером

14 октября 2022, 15:35

Проблема президента РФ заключается в том, что несмотря на жертвы среди мирных людей, моральный дух украинцев только укрепляется и становится сильнее.

Путин в слабой позиции: британский генерал сравнил президента РФ с Гитлером
Британский генерал заявил, что Путин повторяет судьбу Гитлера / Коллажа УНИАН, regnum.ru

Глава Кремля Владимир Путин воюет против мирного населения Украины так же как во время Второй мировой войны воевал нацистский диктатор Адольф Гитлер. Об этом заявил британский генерал, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью "НВ".

"Путин воюет против мирного населения Украины так же, как в 1940-м против мирного населения Великобритании воевал Гитлер. Он бомбил Лондон, потому что не мог достичь своей цели, воюя с британскими военными", - сказал генерал.

Как отметил Ширрефф, массированные ракетные обстрелы украинских городов со стороны РФ показывают, что Путин находится в слабой позиции. По его словам, главной целью этих ударов все же остается подавление морального духа украинцев. Но проблема президента РФ заключается в том, что несмотря на жертвы, моральный дух украинцев только укрепляется и становится сильнее.

"В таких беспорядочных атаках также прослеживается желание хоть как-то выровнять ситуацию в глазах своего населения, которое ждет победное окончание войны или хоть какого-то результата "спецоперации". В то же время это и демонстрация, что российские ракеты до сих пор способны достигать важных инфраструктурных объектов в тылу. Все это – позиция слабого в войне", - резюмировал генерал Великобритании.

Ракетная атака на Украину

Напомним, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Украина отомстит за этот массированный обстрел. По его словам, помимо Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь и в Курск и Брянск.

Другие новости о ракетной атаке на Украину:

война в Украине Владимир Путин Адольф Гитлер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:35

"Взрывчатку отправили морем": Путин выдумал новую версию подрыва Крымского моста

16:23

Опытные хозяйки моют посуду кетчупом: результат приятно удивит

16:10

Вдовец Русланы Писанки рассказал о последнем дне жизни артисткиВидео

16:10

Самая бюджетная закуска за 5 минут: вкуснее рецепта не найтиВидео

15:59

Путин добивается перемирия для подготовки нового наступления: СМИ назвали срокиВидео

Реклама
15:56

"Престиж армии сводится к нулю": дипломат объяснил, почему мобилизация в России на руку УкраинеВидео

15:52

"Когда увидел надпись "Украина" - радостно побежал": защитник Мариуполя "Орест" пришел в эфир "1+1"Видео

15:51

"Хотят, чтобы сгорел в огне": белорусы выжидают момент для свержения Лукашенко - активисткаВидео

15:49

Передавали недвижимость и землю: как дружки Путина помогали Кабаевой

15:35

Путин в слабой позиции: британский генерал сравнил президента РФ с Гитлером

15:24

Украина уже в октябре получит первые NASAMS - РезниковВидео

15:08

"Поражение России неизбежно": Резников поведал, сколько высокоточных ракет осталось у русскихВидео

14:55

Арестович назвал сроки освобождения Херсона и предупредил о новом ударе РФ с севераВидео

14:51

"Вы вообще себя в зеркало видели?": зарвавшуюся Долину спустили на землю

14:30

В США заявили, что вероятность ядерного удара по Украине выросла до 25%

14:19

Называют героем и хвалят: Зеленская рассказала историю подростка, ногу которого раздавил танк враговВидео

14:05

У Зеленского рассказали о продвижении ВСУ: оккупантов выбили из 1620 населенных пунктовВидео

14:00

Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные переменыВидео

13:50

"Пока не умолкли пушки, никому не нужен ваш Пушкин": поэт из РФ жестко осудил войну в Украине

13:29

"Вагнеровцы" расстреляли десятки завербованных зэков РФ за отказ воевать против ВСУВидео

Реклама
13:02

"Если это зажигает сердца, я буду петь": Пташку из "Азовстали" пригласили в суперфинал Голосу країниВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 октября 2022: Овнам - проблемы, Львам - деньги, Козерогам - стресс

12:58

РФ готова отдать Донбасс: в ОП назвали новую цель оккупантов в УкраинеВидео

12:56

Дальнейшие шаги РФ и деоккупация Украины: Зеленский срочно созвал Ставку главнокомандующегоВидео

12:31

Украинцы за три часа собрали 50 млн гривен на покупку "Ловцов Шахидов"Видео

12:23

Россия должна снести Крымский мост за свой счет - ДаниловВидео

12:18

До Украины не доехал: мобилизованный житель Башкирии получил инфаркт на полигонеВидео

11:53

Рианна в зажигательном танце показала сочные ягодицы крупным планомВидео

11:51

Соловьев изрыгнул желчь из-за "бавовны" под Белгородом и размечтался об ударах по Львову и ХарьковуВидео

11:49

Постоянно ноют: имена мужчин, которые вечно жалуются на жизнь

11:29

"Путинистка" Егорова поделилась видео, как будет "замерзать" Европа без российского газаВидео

11:18

Ракеты РФ будут мигом уничтожены: Резников подтвердил, что Испания даст Украине 4 системы ПВО Hawk

11:14

В Украине повысили пенсии: кому и на сколькоВидео

10:41

"Взлетят десятки ядерных бомбардировщиков": Британия ответила на трусливое заявление МакронаВидео

10:27

Все зависит от помощи Запада: дипломат рассказал, закончится ли война в ближайший годВидео

10:00

Гороскоп на сегодня 14 октября 2022: Овнам - финансовые трудности, Девам - ссора, Весам - выгодаВидео

09:50

Способны переносить ядерку: РФ перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики - СМИВидео

09:44

Экс-участник Modern Talking испугался холодов и разругал ЕС за антирусские санкции: Кличко ответилВидео

09:25

Повоевал две недели: в Украине ликвидировали чиновника из мэрии МосквыВидео

08:56

У Маска больше не могут финансировать работу Starlink в Украине и просят денег у Пентагона – CNN

Реклама
08:56

Украинская армия способна отвоевать Херсон на следующей неделе - Financial TimesВидео

08:35

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

08:26

"Ждем начало весны": таролог спрогнозировала финальный срок победы Украины

08:07

Путина ждут "большие сюрпризы": правозащитник рассказал, как в РФ готовятся к госперевороту

08:06

Украинский агент Владимир Путин, он же Мольмнение

07:46

Покрова Пресвятой Богородицы 2022 в Украине – душевные поздравления и открытки к празднику

07:16

В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" и проводят скрытую мобилизацию

06:46

ВСУ освободили 627 населенных пунктов на Харьковщине, Херсонщине и на Донбассе

06:18

Новым премьером РФ станет Пригожин, министров будет набирать по зонаммнение

05:20

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области уничтожит все планы Путина по Украине – ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять