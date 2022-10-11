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Военное преступление без срока давности: лидеры 11 стран Европы осудили ракетный удар РФ по Украине

11 октября 2022, 15:30

Президенты стран ЕС также подчеркнули неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.

ракетный удар, бомбардировка украинских городов
Президенты 11 стран Европы осудили российские массированные ракетные атаки на Украину / t.me/V_Zelenskiy_official

Президенты 11 европейских стран осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией. Они предупредили, что это - военное преступление, не имеющее сроков давности. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран ЕС.

"Мы, президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, осуждаем недавнюю массированную бомбардировку украинских городов Россией, которая является военным преступлением в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

Главы государств напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не подпадают под юрисдикцию судов во всем мире.

"От имени наших государств мы требуем от России немедленно прекратить нападения на гражданские объекты. Мы не прекращаем наших усилий для привлечения к суду виновных в преступлениях", - отмечается в сообщении.

Они также подчеркнули неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", - заявили президенты.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Украина отомстит за этот массированный обстрел. По его словам, помимо Белгорода и Ростова "бавовна" может прилететь и в Курск и Брянск.

Новости по теме:

война в Украине бомбардировки ракетный удар
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