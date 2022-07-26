"Сделал Россию изгоем": в Госдепе жестко припечатали Путина

В США жестко ответили Владимиру Путину / УНИАН, Reuters

Действия Владимира Путина способствовали тому, что Россия превратилась в страну-изгоя, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Об этом американский чиновник подчеркнул в ходе брифинга, отвечая на вопрос об утверждениях Путина о том, что текущий мировой порядок якобы рухнул – и мир готов к новому порядку.

Представитель Госдепа обратил внимание на то, что после Второй мировой войны система миропорядка обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Он говорит, что это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе.

Также спикер Госдепа напомнил, что основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.

"Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран", – добавил Прайс.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку она еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

"Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - подчеркнул он.

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