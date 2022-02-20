"У нас есть общий враг": в эфире грузинского телеканала мощно поддержали Украину

Поддержка Грузии / ua.depositphotos.com, скриншот

В Грузии мощным посылом поддержали Украину. Страна, которая стала жертвой российской агрессии, выразила поддержку украинскому народу.

В эфире одного из грузинских телеканалов ведущая сказала, что страны имеют общего врага, и это Россия.

Так, слова поддержки Украине выразил телеканал Mtavari Arkhi. Его ведущая в прямом эфире заговорила на украинском языке.

По словам ведущей, сейчас Украина и Грузия объединены как никогда.

"Помним, что у нас есть общий враг, и это Россия. Поэтому мы как никогда вместе и только вместе. Обязательно победим", – подчеркнула ведущая.

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Что известно о российско-грузинской войне

Все началось с того, что 7 августа 2008 года российские регулярные войска вторглись в Грузию. Они пересекли границу страны через Рокский тоннель.

Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных грузинская армия вошла в Цхинвал и начала там спецоперацию.

Следует отметить, что россияне незаконно вторглись в Грузию. Это произошло по меньшей мере на 19 – 20 часов раньше, чем началась грузинская операция.

Угроза военного вторжения России в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее обратился к украинцам и призвал не паниковать. Комментируя даты возможного военного вторжения России в Украину, он сказал, что против Киева ведется война по всем фронтам, в том числе и в информационном поле.

Глава Белого дома Джо Байден в ходе своего видеообращения заявил о 150 тысячах российских военных у границ Украины и предупредил о возможной военной операции РФ. При этом США в случае такого сценария готовы ввести санкции против России, которые остановят Северный поток-2.

Журналисты американского издания Politico считают, что 20 февраля является новой возможной датой военной интервенции РФ против Украины. Как полагают аналитики, это связано с завершением учений России и Беларуси, Мюнхенской конференции и Олимпиады в Пекине. Впрочем, как утверждают специалисты, даты могут меняться.

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