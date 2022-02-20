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"Мы не должны бросать страну, которая отказалась от ядерного оружия": Брэнсон поддержал Украину

20 февраля 2022, 09:16

По мнению бизнесмена, если мир допустит вторжение России в Украину, это будет иметь катастрофические последствия для мирного сосуществования стран.

Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон снова поддержал Украину / Коллаж Reuters

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон снова поддержал Украину. Он отметил, что если мир допустит вторжение России, это будет иметь катастрофические последствия.

В своей статье "Защита верховенства права", размещенной на его сайте, Брэнсон заявил, что Украина сегодня стала жертвой страны, которая пообещала ей защиту в обмен на отказ от ядерного оружия.

"На этой неделе я говорил с Вадимом Пристайко, послом Украины в Великобритании, о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир", — написал Брэнсон.

В разговоре с бизнесменом посол поднял актуальный вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это", — громогласно заявил Брэнсон.

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По мнению бизнесмена, если мир допустит вторжение России в Украину, это будет иметь катастрофические последствия для мирного сосуществования стран, поскольку вопиющее неуважение к верховенству права и силе международных договоров станет плохим уроком для тех стран, которые собираются встать на путь отказа от оружия массового поражения.

"Нет никаких сомнений в том, что продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано произвольно и в одностороннем порядке", — подчеркнул Брэнсон.

Читайте такжеРоссия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyНапомним, в конце января британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне российской агрессии. В частности, Брэнсон заявил о необходимости послать четкий сигнал России и ее президенту Владимиру Путину, что агрессия всегда неприемлема.

"Что в 2022 году делает одна страна, накапливая танки возле границ другой?" – возмутился Брэнсон и добавил, что никогда ранее за последние годы не было столь большого риска войны в Европе.

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