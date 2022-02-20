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Россия готовится создать повод для полномасштабного нападения на Украину - Столтенберг

20 февраля 2022, 08:38

По утверждению Столтенберга, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".

Йенс Столтенберг
Россия готовится создать повод для полномасштабного нападения на Украину - Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увидел признаки планов полномасштабного вторжения России в Украину.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - такое заявление сделал Столтенберг в эфире телеканала ARD.

По его словам, НАТО хочет заставить Россию сменить курс.

"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - отметил генеральный секретарь Альянса.

По утверждению Столтенберга, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".

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Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".

Однако, сказал Столтенберг, Альянс по-прежнему предан поиску путей политического решения.

Возможное вторжение России в Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины.По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

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