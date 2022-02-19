"Получит еще больше НАТО на своих границах": Столтенберг жестко предостерег РФ не лезть к Украине

НАТО будет защищать своих союзников, подчеркнул Столтенберг/ Reuters

Россия может получить "еще больше НАТО на своих границах", если продолжит осуществлять агрессивные действия против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Guardian. Он подчеркнул, что международный мир нельзя воспринимать как должное.

По словам генсека, Североатлантический альянс станет еще более объединенным, если Россия захочет его разделить.

"Если целью Кремля является уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате он получит еще больше НАТО. Если Кремль захочет разделить Альянс, то станем еще объединеннее", – заявил Столтенберг.

Также он добавил, что НАТО не угрожает России, однако будет защищать своих союзников.

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По словам Столтенберга, требование России прекратить прием новых членов НАТО является попыткой установить контроль над западной стратегией по безопасности. И эта проблема касается не только Украины, но и налаживания отношений между всеми государствами в целом, сказал генсек Североатлантического альянса.

Курс Украины на вступление в НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

Также глава Украинского государства отметил, что вступление Украины в НАТО не имеет альтернативы – другого варианта добиться безопасности для нашей страны нет. При этом он упрекнул западных партнеров в том, что те затягивают с приглашением Украины в Североатлантический альянс.

Недавно Столтенберг заявил, что у границ Украины – крупнейшая за десятилетие группа войск. Россия пытается создать повод для реализации сценария по военному вторжению на территорию Украины, считает Йенс Столтенберг.

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